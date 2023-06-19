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Где находится номер аттестата в новых формах? В новых бланках аттестатов номер располагается на оборотной стороне титульного листа под гербом России и названием документа. Номер состоит из 14 цифр без букв. Ниже номера будет виден квадратик, это QR-код.
Эти цифры имеют следующее значение (без изменений по сравнению с предыдущими версиями):
• Первые три цифры представляют код субъекта Российской Федерации (с добавлением в начале нуля).
• Четвертая и пятая цифры обозначают номер лицензии на полиграфическую деятельность.
• С шестой по четырнадцатую цифры представляют собой индивидуальный номер, присвоенный изготовителем.
Если вы задаетесь вопросом о том, как узнать серию и номер аттестата в 2023 году, ответ очевиден — тщательно изучите документ, особенно титульный лист. Номер должен быть напечатан красным цветом, все цифры должны быть написаны последовательно без пробелов.