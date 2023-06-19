Если вы задаетесь вопросом о том, как узнать серию и номер аттестата в 2023 году, ответ очевиден — тщательно изучите документ, особенно титульный лист. Номер должен быть напечатан красным цветом, все цифры должны быть написаны последовательно без пробелов.