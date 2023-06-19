atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:45

Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

Изображение материала

Серия и номер аттестата о среднем образовании для 11 классов как узнать в 2023 году

19 июня 2023, 02:45
Фото: 1MI
Номер узнать легко
Как узнать серию и номер аттестата о среднем образовании за 11 класс в 2023 году, узнал Atas.info.

Где находится номер аттестата в новых формах? В новых бланках аттестатов номер располагается на оборотной стороне титульного листа под гербом России и названием документа. Номер состоит из 14 цифр без букв. Ниже номера будет виден квадратик, это QR-код.

Эти цифры имеют следующее значение (без изменений по сравнению с предыдущими версиями):

• Первые три цифры представляют код субъекта Российской Федерации (с добавлением в начале нуля).
• Четвертая и пятая цифры обозначают номер лицензии на полиграфическую деятельность.
• С шестой по четырнадцатую цифры представляют собой индивидуальный номер, присвоенный изготовителем.

Если вы задаетесь вопросом о том, как узнать серию и номер аттестата в 2023 году, ответ очевиден — тщательно изучите документ, особенно титульный лист. Номер должен быть напечатан красным цветом, все цифры должны быть написаны последовательно без пробелов.

Вузы Москвы 2022 для поступления по ЕГЭ на бюджет – список с самыми низкими баллами
Узнать подробнее
Читайте также:
Серия и номер аттестата о среднем образовании 2022: где указать в заявлении в вуз
#Эмилия Губарева#Выпускной#Школа#Школьники#Вуз#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Зимовка — дорогостоящий проект: новосибирец рассказал о 8 месяцах жизни в Турции
Сегодня, 02:01
Опасные детские аттракционы в парках нашли прокуроры в Новосибирске
Сегодня, 01:52
Назван график работы метро в Новосибирске на День города
Сегодня, 03:03
Новосибирский боец СВО не может получить статус ветерана и выплаты
Вчера, 13:48
Полицейский из Новосибирска сбил на самокате 8-летнего мальчика в Питере
Вчера, 18:19
ТОП-10 лучших фото с выпускного офицеров в Новосибирском военном институте (НВИ)
17 июня 05:27