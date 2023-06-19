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СГУГИТ сайт вуза в Новосибирске: прием документов и бюджетные места абитуриентам 2023

19 июня 2023, 03:53
Фото: sgugit.ru
Университет начал набор абитуриентов
В СГУГИТе 19 июня 2023 стартовал прием документов от выпускников школ. Бюджетные места, популярные направления и как подать документы, читайте в материале Atas.info.

В этом году Сибирский государственный университет геосистем и технологий предлагает абитуриентам 828 бюджетных мест на различные формы обучения — очную, очно-заочную и заочную — по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Популярными направлениями ожидается информационная безопасность и информационные системы из-за растущей популярности информатики среди школьников. Также доступны бюджетные места на направлении «Техносферная безопасность».

Прием документов начинается 19 июня для всех форм обучения на бюджетных основаниях и коммерческой основе. В этом году установлены единые сроки приёма на бюджетные места для программ бакалавриата и специалитета. Прием документов заканчивается 20 июля для внутренних экзаменов и 25 июля для абитуриентов, сдавших ЕГЭ.

Списки зачисленных будут опубликованы 9 августа на основе общего конкурса.

Абитуриенты могут подать документы различными способами: посетить университет лично, через личный кабинет на сайте университета, отправить документы по почте/курьером или через портал Госуслуги. В СГУГиТ готовят специалистов по 38 направлениям и специальностям.

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