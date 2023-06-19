Прием документов начинается 19 июня для всех форм обучения на бюджетных основаниях и коммерческой основе. В этом году установлены единые сроки приёма на бюджетные места для программ бакалавриата и специалитета. Прием документов заканчивается 20 июля для внутренних экзаменов и 25 июля для абитуриентов, сдавших ЕГЭ.