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Сколько продлится самый долгий день 2023 года в Новосибирске рассказал астроном

19 июня 2023, 09:31
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Солнце садится над Обским морем в Новосибирске
21 июня — дата летнего солнцестояния на планете Земля. Но самым долгим в 2023 году в нашем городе будет другой день. Сколько он продлится рассказал Atas.info специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Продолжительность самого долгого светового дня 22 июня 2023 в нашем регионе составит 17 часов 23 минуты 8 секунд.

«В Новосибирске самым длинным днем станет не 21, а 22 июня. Это связано с тем, что астрономически событие произойдет в 22.00 по местному времени», — рассказал корреспонденту Atas.info эксперт Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
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21 июня важная астрономическая дата, которая связана с годовым движением Солнца. Солнцестояние — это особое положение Земли на своей орбите, которое знаменует приход астрономического лета. Но из-за разницы часовых поясов и освещенности Земли в разных местах солнцестояние приходится на разное время.

«Если бы мы жили на плоской Земле, то солнцестояние наступало бы примерно одинаково для всех. Но Земля круглая, да еще и вертится», — пошутил эксперт.

Несмотря на то, что астрономические события наступают обычно в одно и то же время, специалистам все равно приходится ежегодно высчитывать его приход во избежание погрешностей.

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#Новосибирск#Наука#Александр Ляхов#Астрономия#Планетарий#Солнцестояние#Солнце#2023
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