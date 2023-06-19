Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Продолжительность самого долгого светового дня 22 июня 2023 в нашем регионе составит 17 часов 23 минуты 8 секунд.
«В Новосибирске самым длинным днем станет не 21, а 22 июня. Это связано с тем, что астрономически событие произойдет в 22.00 по местному времени», — рассказал корреспонденту Atas.info эксперт Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
21 июня важная астрономическая дата, которая связана с годовым движением Солнца. Солнцестояние — это особое положение Земли на своей орбите, которое знаменует приход астрономического лета. Но из-за разницы часовых поясов и освещенности Земли в разных местах солнцестояние приходится на разное время.
«Если бы мы жили на плоской Земле, то солнцестояние наступало бы примерно одинаково для всех. Но Земля круглая, да еще и вертится», — пошутил эксперт.
Несмотря на то, что астрономические события наступают обычно в одно и то же время, специалистам все равно приходится ежегодно высчитывать его приход во избежание погрешностей.