В Мексике скончался внук Льва Троцкого

По словам Вудса, кончина Эстебана Волкова-Бронштейна стала не только необратимой потерей, но и фактической утратой преемственности с личностью его деда — Льва Троцкого. Внук всю свою сознательную жизнь посвятил как сохранению памяти дедушки, но и пропаганде идей троцкизма.