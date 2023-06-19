В Мексике скончался внук Льва Троцкого

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на сайт Левого социалистического движения, Эстебан (он же Всеволод) Волков-Бронштейн скончался в Мехико. Автор некролога Алан Вудс заявил, что об этом стало известно в ночь на понедельник.
По словам Вудса, кончина Эстебана Волкова-Бронштейна стала не только необратимой потерей, но и фактической утратой преемственности с личностью его деда — Льва Троцкого. Внук всю свою сознательную жизнь посвятил как сохранению памяти дедушки, но и пропаганде идей троцкизма.
Стоит отметить, что Эстебан Волков-Бронштейн был свидетелем нескольких покушений на жизнь Троцкого — в том числе, убийства революционера и политика агентом Лубянки Рамоном Меркадером в 1940 год