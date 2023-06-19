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В Мексике скончался внук Льва Троцкого

19 июня 2023, 07:23

В Мексике скончался внук Льва Троцкого, помнивший деда при жизни

В Мексике на 98-м году жизни скончался Эстебан Волков-Бронштейн. Он был внуком известного революционера и автора теории «перманентной революции» Льва Троцкого.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на сайт Левого социалистического движения, Эстебан (он же Всеволод) Волков-Бронштейн скончался в Мехико. Автор некролога Алан Вудс заявил, что об этом стало известно в ночь на понедельник.

По словам Вудса, кончина Эстебана Волкова-Бронштейна стала не только необратимой потерей, но и фактической утратой преемственности с личностью его деда — Льва Троцкого. Внук всю свою сознательную жизнь посвятил как сохранению памяти дедушки, но и пропаганде идей троцкизма.

Стоит отметить, что Эстебан Волков-Бронштейн был свидетелем нескольких покушений на жизнь Троцкого — в том числе, убийства революционера и политика агентом Лубянки Рамоном Меркадером в 1940 год

#Происшествия#Россия#Александр Ляхов#История#Смерть#Память
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