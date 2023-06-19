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Posted 19 июня 2023, 07:14

Published 19 июня 2023, 07:14

Modified 19 июня 2023, 07:21

Updated 19 июня 2023, 07:21

В Новосибирске две недели ищут 19-летнюю девушку со шрамом на брови

19 июня 2023, 07:14
Волонтеры начали искать 19-летнюю Анну Буркову в Новосибирске. Девушка бесследно пропала около двух недель назад.
«Девушка ушла из дома в Заельцовском районе 7 июня и не вернулась. По словам родных, нуждается в медицинской помощи», — сообщила Atas.info руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.

Сейчас волонтеры активно распространяют ориентировку Анны в СМИ и соцсетях, обзванивают больницы. Судя по приметам, у девушки есть шрам на левой брови, ее рост — 154 см, худая, волосы темно-русые.

Была одета в белый топ, черные джинсовые шорты и босоножки.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Лиза Алерт#Пропала
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