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В Новосибирске начнут судить экс-руководителей «Трансэлектромонтажа» за мошенничество

19 июня 2023, 04:47
Фото: 1MI
Суд рассмотрит дело
Транспортно-сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего генерального директора акционерного общества «Трансэлектромонтаж» и бывшего заместителя директора филиала.

Им предъявлены обвинения в мошенничестве крупных размеров, совершенном группой лиц при использовании служебного положения. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

По данным следствия, в период с мая по декабрь 2020 года обвиняемые заключали фиктивные договора и создавали поддельную документацию, которая содержала ложные сведения о выполнении строительных работ на станции Ижморская Западно-Сибирской железной дороги.

Как указывается в сообщении, руководители могли украсть более 25 миллионов рублей, принадлежащих государственной компании. Уголовное дело было направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для последующего рассмотрения.

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#Эмилия Губарева#Суд#Уголовное дело#Общество#Криминал#Новосибирск
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