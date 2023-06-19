В Новосибирске начнут судить экс-руководителей «Трансэлектромонтажа» за мошенничество

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:58
Им предъявлены обвинения в мошенничестве крупных размеров, совершенном группой лиц при использовании служебного положения. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры.
По данным следствия, в период с мая по декабрь 2020 года обвиняемые заключали фиктивные договора и создавали поддельную документацию, которая содержала ложные сведения о выполнении строительных работ на станции Ижморская Западно-Сибирской железной дороги.
Как указывается в сообщении, руководители могли украсть более 25 миллионов рублей, принадлежащих государственной компании. Уголовное дело было направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для последующего рассмотрения.