В Новосибирске открыли самый большой за Уралом скейт-парк возле нового ЛДС

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:59
Рядом с ЛДС появился первый бетонный скейт-парк в городе. Новый парк «Арена» уже доступен для посетителей.
Скейт-парк «Арена» предлагает разные трассы для разных возрастных групп. Есть детский памптрек, на котором дети могут обучаться, а также взрослый памптрек для любителей и профессионалов.
Как удалось узнать Atas.info от читателя, на площадке дети катаются на скейте самовольно, без присмотра взрослых и охраны. Обычно в таких скейт-парках дежурит человек, который следит за тем, чтобы никто не травмировался. В день открытия это заметить не удалось. Нельзя отрицать риск, что любой человек — хоть маленький, хоть взрослый, может получить травму, а за это будет в ответе ответственные лица.
Стоит отметить, что строительство парка «Арена» началось в 2021 году рядом с новым ледовым дворцом. Площадь парка превышает 18 гектаров, а общая стоимость проекта составила более 430 миллионов рублей. При создании парка особое внимание уделялось сохранению природного ландшафта берега реки Обь.
Парк также предлагает зоны отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками, а также площадки для детей. Мэрия областного центра уверена, что парк «Арена» станет настоящим украшением Новосибирска.