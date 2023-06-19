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В Новосибирске открыли самый большой за Уралом скейт-парк возле нового ЛДС

19 июня 2023, 07:34
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Скейтпарк открыли сегодня
В Новосибирске открыли самый большой скейт-парк за Уралом 19 июня. Вице-мэр Анна Терешкова сообщила об этом в своем Телеграм-канале.

Рядом с ЛДС появился первый бетонный скейт-парк в городе. Новый парк «Арена» уже доступен для посетителей.

Скейт-парк «Арена» предлагает разные трассы для разных возрастных групп. Есть детский памптрек, на котором дети могут обучаться, а также взрослый памптрек для любителей и профессионалов.

Как удалось узнать Atas.info от читателя, на площадке дети катаются на скейте самовольно, без присмотра взрослых и охраны. Обычно в таких скейт-парках дежурит человек, который следит за тем, чтобы никто не травмировался. В день открытия это заметить не удалось. Нельзя отрицать риск, что любой человек — хоть маленький, хоть взрослый, может получить травму, а за это будет в ответе ответственные лица.

Площадка для занятий спортом Площадка для занятий спортом
Площадка для занятий спортом
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Стоит отметить, что строительство парка «Арена» началось в 2021 году рядом с новым ледовым дворцом. Площадь парка превышает 18 гектаров, а общая стоимость проекта составила более 430 миллионов рублей. При создании парка особое внимание уделялось сохранению природного ландшафта берега реки Обь.

Парк также предлагает зоны отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками, а также площадки для детей. Мэрия областного центра уверена, что парк «Арена» станет настоящим украшением Новосибирска.

Видео вице-мэра Анны Терешковой
Видео: atas.info
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