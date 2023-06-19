В Новосибирске открыли самый большой за Уралом скейт-парк возле нового ЛДС

Как удалось узнать Atas.info от читателя, на площадке дети катаются на скейте самовольно, без присмотра взрослых и охраны. Обычно в таких скейт-парках дежурит человек, который следит за тем, чтобы никто не травмировался. В день открытия это заметить не удалось. Нельзя отрицать риск, что любой человек — хоть маленький, хоть взрослый, может получить травму, а за это будет в ответе ответственные лица.