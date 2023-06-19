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В Новосибирской области начали заливать фундамент СКИФа

19 июня 2023, 08:56
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
В регионе на строительной площадке Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» залили сегодня первую партию бетона в основание фундамента здания инжектора. Полностью флагман национального проекта «Наука и университеты» будет сдан в конце 2024 года.

Инжектор — один из важнейших элементов комплекса ЦКП «СКИФ». Именно здесь находится линейный ускоритель и бустерный синхротрон (малое кольцо) фотонного ускорителя. Параллельно со строительством зданий и помещений комплекса ведется изготовление необходимого технологического оборудование. Так, в начале июня специалисты Института ядерной физики СО РАН собрали линейный ускоритель и приступили к его испытаниям. Все компоненты установки полностью выполнены российскими компаниями.

«Сибирской кольцевой источник фотонов — объект знаковый для нашей страны. Вопрос технологического суверенитета — это вопрос будущего России. Новые технологии, новые материалы, новые инструменты для науки и экономики, новые возможности — вот что такое ЦКП „СКИФ“. Правительство Новосибирской области и в том числе Губернатор региона Андрей Травников делают все возможное для того, чтобы строительство объекта шло по графику и установка класса „мегасайенс“ была передана исследователям в установленные сроки», — отметила заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Напомним, Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — флагманский проект Новосибирской области класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. Создается он для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

#Полина Симакова#Общество#Наука#Новосибирск
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