В Новосибирской области начали заливать фундамент СКИФа

«Сибирской кольцевой источник фотонов — объект знаковый для нашей страны. Вопрос технологического суверенитета — это вопрос будущего России. Новые технологии, новые материалы, новые инструменты для науки и экономики, новые возможности — вот что такое ЦКП „СКИФ“. Правительство Новосибирской области и в том числе Губернатор региона Андрей Травников делают все возможное для того, чтобы строительство объекта шло по графику и установка класса „мегасайенс“ была передана исследователям в установленные сроки», — отметила заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.