В Новосибирской области выпускные вечера-2023 пройдут в 933 школах

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Глава Минобразования региона Сергей Федорчук отметил, что в 2023 году выпускные вечера пройдут в 933 школах. Аттестаты выдадут ученикам 9 и 11 классов 23, 24 и 26 июня.
«Чтобы выпускные прошли безопасно, мы пообщались с родителями выпускников по поводу запрета алкоголя. Также подготовили спасателей и полицейских. Они будут дежурить на территориях школ», — доложил губернатору Федорчук на оперативном заседании 19 июня.
Андрей Травников подчеркнул, что в этом году выпускные проведут с размахом так, как нет ограничений по COVID-19. Нужно создать безопасные условия для ребят и сделать все, чтобы у них остались теплые воспоминания о школе.