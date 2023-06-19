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В Новосибирской области выпускные вечера-2023 пройдут в 933 школах

19 июня 2023, 09:36
Фото: 1MI
Выпускные вечера проведут 933 школы НСО
Порядка 50 тысяч школьников готовятся отметить выпускной в Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников поручил обеспечить безопасность на мероприятиях.

Глава Минобразования региона Сергей Федорчук отметил, что в 2023 году выпускные вечера пройдут в 933 школах. Аттестаты выдадут ученикам 9 и 11 классов 23, 24 и 26 июня.

«Чтобы выпускные прошли безопасно, мы пообщались с родителями выпускников по поводу запрета алкоголя. Также подготовили спасателей и полицейских. Они будут дежурить на территориях школ», — доложил губернатору Федорчук на оперативном заседании 19 июня.

Андрей Травников подчеркнул, что в этом году выпускные проведут с размахом так, как нет ограничений по COVID-19. Нужно создать безопасные условия для ребят и сделать все, чтобы у них остались теплые воспоминания о школе.

#Алина Шефер#Выпускной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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