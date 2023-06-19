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Ветераны труда и труженики тыла в регионе смогут ездить на электричках бесплатно

19 июня 2023, 10:16
Фото: 1MI
В Новосибирской области введут бесплатный проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для ветеранов труда и тружеников тыла. Соответствующие изменения в областной закон одобрены 19 июня на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Андрея Травникова.

С докладом о внесении изменений в закон региона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» выступила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. Она отметила, что в соответствии с документом бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте предусматривается для ветеранов труда Новосибирской области и тружеников тыла.

Напомним, что аналогичным правом в Новосибирской области пользуются реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий граждане, а также жители региона, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

#Полина Симакова#Общество#Транспорт#Ветеран
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