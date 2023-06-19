Водитель внедорожника сбил под Новосибирском ребенка на мопеде. Состояние критическое

Инцидент произошел вечером 18 июня на перекрестке улицы Технопарковой и проспекта Академика Сандахчиева. По предварительным данным, мопедист не уступил дорогу автомобилю, что привело к столкновению при высокой скорости. В результате аварии внедорожник перевернулся и упал в кювет.