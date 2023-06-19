Водитель внедорожника сбил под Новосибирском ребенка на мопеде. Состояние критическое

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:29
Инцидент произошел вечером 18 июня на перекрестке улицы Технопарковой и проспекта Академика Сандахчиева. По предварительным данным, мопедист не уступил дорогу автомобилю, что привело к столкновению при высокой скорости. В результате аварии внедорожник перевернулся и упал в кювет.
Согласно информации, распространенной в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» по словам очевидцев, пострадавший ребёнок находится в критическом состоянии.
На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Подробности ДТП всё ещё выясняются.