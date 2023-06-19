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Водитель внедорожника сбил под Новосибирском ребенка на мопеде. Состояние критическое

19 июня 2023, 02:27
Фото: 1MI
Мальчик пострадал

Водитель внедорожника сбил ребёнка на мопеде под Новосибирском

В посёлке Кольцово под Новосибирском произошло ДТП, в котором внедорожник сбил подростка на мопеде. Сообщение об этом появилось в паблике «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.

Инцидент произошел вечером 18 июня на перекрестке улицы Технопарковой и проспекта Академика Сандахчиева. По предварительным данным, мопедист не уступил дорогу автомобилю, что привело к столкновению при высокой скорости. В результате аварии внедорожник перевернулся и упал в кювет.

Согласно информации, распространенной в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» по словам очевидцев, пострадавший ребёнок находится в критическом состоянии.

На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Подробности ДТП всё ещё выясняются.

Фото: АСТ-54
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