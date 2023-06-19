Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
С 20 июня начинается приёмная кампания в институтах и университетах Новосибирска. Абитуриенты могут предоставить свои документы лично, отправить почтой или электронным путем, заполнив специальную форму на сайте университета или на портале «Госуслуги».
Каждый абитуриент имеет возможность подать заявление в пять учебных заведений на пять различных специальностей. Вместе с заявлением необходимо предоставить копии паспорта и аттестата с приложением.
Важные сроки приёмной кампании в 2023 году:
Что касается бюджетных мест в одних из самых популярных вузах Новосибирска, то на их сайтах говорится следующее:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ). Бюджетных мест (очная форма) — 828. Стоимость обучения — от 130 000 рублей в год.
Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС). Бюджетных мест (очная форма) — 290. Стоимость обучения — от 139 000 рублей в год.
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Бюджетных мест (очная форма) — 831. Стоимость обучения — от 124 500 рублей за год.