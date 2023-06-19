atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Изображение материала

Вузы Новосибирска: даты приема документов в июне 2023 и число бюджетных мест

19 июня 2023, 05:24
Фото: sgugit.ru
Документы начнут принимать вузы
Вузы Новосибирска 20 июня начнут приемную кампанию-2023: сколько бюджетных мест есть на очных отделениях, даты подачи документов и сколько придется платить на коммерческой основе, узнал Atas.info.

С 20 июня начинается приёмная кампания в институтах и университетах Новосибирска. Абитуриенты могут предоставить свои документы лично, отправить почтой или электронным путем, заполнив специальную форму на сайте университета или на портале «Госуслуги».

Каждый абитуриент имеет возможность подать заявление в пять учебных заведений на пять различных специальностей. Вместе с заявлением необходимо предоставить копии паспорта и аттестата с приложением.

Серия и номер аттестата о среднем образовании для 11 классов как узнать в 2023 году
Узнать подробнее

Важные сроки приёмной кампании в 2023 году:

 

  • 20 июня: начало приёма заявлений и документов от абитуриентов.
  • 27 июля: публикация конкурсных списков.
  • 28 июля: окончание приёма заявлений о согласии на приоритетное зачисление.
  • 30 июля: выход приказов о приоритетном зачислении.
  • 3 августа: окончание приёма заявлений о согласии на основное зачисление.
  • 9 августа: выход приказов об основном зачислении.
Рейтинг лучших вузов России-2023: смотрим места университетов из Новосибирска
Узнать подробнее

Что касается бюджетных мест в одних из самых популярных вузах Новосибирска, то на их сайтах говорится следующее:

Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ). Бюджетных мест (очная форма) — 828. Стоимость обучения — от 130 000 рублей в год.

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС). Бюджетных мест (очная форма) — 290. Стоимость обучения — от 139 000 рублей в год.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Бюджетных мест (очная форма) — 831. Стоимость обучения — от 124 500 рублей за год.

Сколько нужно баллов для поступления на бюджет престижных ВУЗов Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топСГУГИТ сайт вуза в Новосибирске: прием документов и бюджетные места абитуриентам 2023
#Эмилия Губарева#Вуз#Вузы поступление#Вузы#Университет#Общество#Город#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Зимовка — дорогостоящий проект: новосибирец рассказал о 8 месяцах жизни в Турции
Сегодня, 02:01
Опасные детские аттракционы в парках нашли прокуроры в Новосибирске
Сегодня, 01:52
Назван график работы метро в Новосибирске на День города
Сегодня, 03:03
Новосибирский боец СВО не может получить статус ветерана и выплаты
Вчера, 13:48
Полицейский из Новосибирска сбил на самокате 8-летнего мальчика в Питере
Вчера, 18:19
ТОП-10 лучших фото с выпускного офицеров в Новосибирском военном институте (НВИ)
17 июня 05:27