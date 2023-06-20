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Баланин: Объем высокотехнологичной медпомощи в рамках ОМС будет увеличиваться

20 июня 2023, 17:09
Фото: Пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин рассказал об изменениях программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и направлениях охраны здоровья населения с текущего по 2025 год.

По сообщению zdorovayarossia.ru, базовой программой ОМС предусмотрено развитие оказания медицинской помощи гражданам, которые страдают хроническими заболеваниям. Так, впервые был установлен средний норматив комплексного посещения и финансовых затрат при наблюдении в условиях диспансера. Финансовое обеспечение составит 57,6 миллиарда рублей. Благодаря этому специалисты смогут своевременно выявлять, предотвращать осложнения, обострения болезней, в том числе пациентов с диагностированными онкологическими заболеваниями, болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом.

По словам главы ФФОМС, изменение способа оплаты профилактических осмотров, наблюдения в условиях диспансера и диспансеризации, включая углубленную, обеспечит более эффективное расходование средств ОМС и будет стимулировать медицинские учреждения к проведению для граждан, застрахованных в системе, профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения.

Диспансеризации, профилактическим осмотрам и углубленной диспансеризации после перенесенного коронавируса будет уделяться также повышенное внимание. По словам Баланина, за счет средств ОМС будут оплачиваться медицинская реабилитация, диспансерное наблюдение и проведение школ сахарного диабета, которые обеспечивают возможность в режиме реального времени следить за состоянием пациента с выявленным заболеванием, связанным с высоким риском для здоровья.

Правительство также прописало гарантии пациентов на проведение тестирования на грипп или ОРВИ, если для этого есть соответствующие показания.

Важные изменения также произошли в работе с пациентами, которым необходима высокотехнологичная медпомощь. С позапрошлого года россиянам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, упростили выбор медицинского учреждения за пределами своего региона. Оплата медпомощи в федеральных медучреждениях за счет средств фонда показала свою эффективность. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медпомощь в крупных медцентрах Российской Федерации стала более доступной для граждан.

В 2022 году федеральными медорганизациями было оказано два миллиона случаев специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи. Общая сумма оказанной специализированной медицинской помощи составила 157 миллиардов рублей. Наиболее популярными направлениями оказались офтальмология — свыше 256 тысяч случаев, онкология — более 248 тысяч случаев, акушерство и гинекология — 170 тысяч случаев, сердечно-сосудистая хирургия — больше 150 тысяч случаев.

В апреле 2022 года внесли изменения в программу госгарантий безвозмездного оказания гражданам медицинской помощи. Федеральным клиникам разрешили оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь с использованием уникальных методов лечения за счет средств обязательного медицинского страхования.

В текущем году свыше 86 миллионов граждан пройдут профилактические мероприятиях в рамках ОМС. Углубленную диспансеризацию смогут пройти 11 миллионов пациентов. Чуть меньше 38 миллионов человек обеспечат диспансерным наблюдением, а 427,1 тысячи граждан смогут пройти медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях.

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