Баланин: Объем высокотехнологичной медпомощи в рамках ОМС будет увеличиваться

Важные изменения также произошли в работе с пациентами, которым необходима высокотехнологичная медпомощь. С позапрошлого года россиянам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, упростили выбор медицинского учреждения за пределами своего региона. Оплата медпомощи в федеральных медучреждениях за счет средств фонда показала свою эффективность. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медпомощь в крупных медцентрах Российской Федерации стала более доступной для граждан.