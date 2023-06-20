Праздничные события в честь Дня города поделены на два дня 24 и 25 июня. В Новосибирске формат празднования подобного рода применяется впервые, что объясняется юбилейной датой. В связи с этим городские власти постарались придумать как можно более насыщенную программу для жителей областного центра.