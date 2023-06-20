Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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Updated Сегодня, 12:43
Праздничные события в честь Дня города поделены на два дня 24 и 25 июня. В Новосибирске формат празднования подобного рода применяется впервые, что объясняется юбилейной датой. В связи с этим городские власти постарались придумать как можно более насыщенную программу для жителей областного центра.
Одним из наиболее ярких событий 24 июня станет VK Fest, впервые проводимый в Новосибирске. Мероприятие открытого формата начнется в 15.30 и продлится практически до позднего вечера. Главным хедлайнером станет популярный рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), который исполнит как новые песни, так и нестареющую классику.
Также ожидается выступление популярного блогера Анастасии Ивлеевой и танцевальный мастер-класс от актера, режиссера и хореографа, постановщика шоу «Танцы» на Первом канале Егора Дружинина.
Главной территорией праздника, безусловно, станет площадь Ленина. На ней состоится торжественное открытие Дня города с плац-парадом Фестиваля духовых оркестров.
В нем примут участие оркестранты со всей страны, а хедлайнером станет конный ансамбль из Республики Тыва. В ходе торжественного шествия музыканты исполнят для зрителей хореографические этюды с элементами театрализации. Ожидается исполнение хитов мировой классики и попурри на тему Новосибирска.
Также на площади Ленина ожидается мероприятие для сладкоежек. В течение вечера в Новосибирске попытаются установить рекорд по приготовлению самого большого в мире торта.
Улицу Ленина украсят цветами в рамках фестиваля цветов «Времена года». Любителей флористики ждут красочные композиции и арки на тему времен года. При этом новосибирцы смогут не спеша полюбоваться на красоту природы, так как улица Ленина будет пешеходной.
25 июня для новосибирских гурманов продолжится веселье, так как в центре города начнется фестиваль «Сибирская кухня». В его рамках попытаются одновременно установить как национальный, так и мировой рекорд по приготовлению вкусных биточков из щуки. Любителей вкусной еды ждут на главной сцене Михайловской набережной.
Сибиряков, предпочитающих культурные развлечения, ждут как на фестивале «Время цветов», так и на мероприятии «Город танцует» с выступлениями лучших танцевальных коллективов.
Кроме того, в парке «Арена» состоится фестиваль молодежной культуры «Арена-Фест».
Завершение празднования 130-летия Новосибирска ознаменуется финалом фестиваля духовых оркестров. Таким образом, праздничная программа начнется и закончится классической музыкой.