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День города 2023 в Новосибирске: какого числа и что будет — полная программа

20 июня 2023, 12:41
Фото: Telegram-канал Анны Терешковой
Новосибирцев ждет насыщенная программа на День города
День города 2023 Новосибирск будет праздновать целых два дня: 24 и 25 июня. Самые яркие мероприятия в программе 130-летия: VK Fest с Бастой, парад оркестров, фестиваль цветов. Испекут рекордный именинный торт и бесплатно раздадут по кусочку. Площадки и расписание событий по часам в нашем материале.

Праздничные события в честь Дня города поделены на два дня 24 и 25 июня. В Новосибирске формат празднования подобного рода применяется впервые, что объясняется юбилейной датой. В связи с этим городские власти постарались придумать как можно более насыщенную программу для жителей областного центра.

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24 июня, Парк «Арена», 15.30 — 22.30

Одним из наиболее ярких событий 24 июня станет VK Fest, впервые проводимый в Новосибирске. Мероприятие открытого формата начнется в 15.30 и продлится практически до позднего вечера. Главным хедлайнером станет популярный рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), который исполнит как новые песни, так и нестареющую классику.

Также ожидается выступление популярного блогера Анастасии Ивлеевой и танцевальный мастер-класс от актера, режиссера и хореографа, постановщика шоу «Танцы» на Первом канале Егора Дружинина.

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24 июня, площадь Ленина, 17.30 — 21.00

Главной территорией праздника, безусловно, станет площадь Ленина. На ней состоится торжественное открытие Дня города с плац-парадом Фестиваля духовых оркестров.

В нем примут участие оркестранты со всей страны, а хедлайнером станет конный ансамбль из Республики Тыва. В ходе торжественного шествия музыканты исполнят для зрителей хореографические этюды с элементами театрализации. Ожидается исполнение хитов мировой классики и попурри на тему Новосибирска.

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Также на площади Ленина ожидается мероприятие для сладкоежек. В течение вечера в Новосибирске попытаются установить рекорд по приготовлению самого большого в мире торта.

24 июня, улица Ленина, 18.00 — 22.00

Улицу Ленина украсят цветами в рамках фестиваля цветов «Времена года». Любителей флористики ждут красочные композиции и арки на тему времен года. При этом новосибирцы смогут не спеша полюбоваться на красоту природы, так как улица Ленина будет пешеходной.

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25 июня, Михайловская набережная, 12.00 — 14. 00

25 июня для новосибирских гурманов продолжится веселье, так как в центре города начнется фестиваль «Сибирская кухня». В его рамках попытаются одновременно установить как национальный, так и мировой рекорд по приготовлению вкусных биточков из щуки. Любителей вкусной еды ждут на главной сцене Михайловской набережной.

25 июня, улица Ленина, 12. 00 — 23.00; площадь Ленина, 11.00 — 15.00

Сибиряков, предпочитающих культурные развлечения, ждут как на фестивале «Время цветов», так и на мероприятии «Город танцует» с выступлениями лучших танцевальных коллективов.

25 июня, парк «Арена», 14.00 — 22.00

Кроме того, в парке «Арена» состоится фестиваль молодежной культуры «Арена-Фест».

Главная сцена на Михайловской набережнойГлавная сцена на Михайловской набережной
Главная сцена на Михайловской набережной
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

25 июня, площадь Ленина, 17.00 — 23.00

Завершение празднования 130-летия Новосибирска ознаменуется финалом фестиваля духовых оркестров. Таким образом, праздничная программа начнется и закончится классической музыкой.

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