Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Больше всего бюджетных мест для поступления по отдельной квоте выделено в НГТУ. Как сообщили в пресс-службе ВУЗа, на 2023 учебных год таких мест будет 263, включая очную, заочную и очно-заочную формы обучения. Всего в НГТУ на 2023/2024 учебный год выделено 2724 бюджетных места, включая очную и заочную формы обучения.
«В рамках отдельной квоты на 2023/2024 год в НГУ выделено 143 места» — сообщает руководитель пресс-службы НГУ Алина Ершова. Места составляют примерно 10% от общего количества бюджетных мест и пропорционально распределены по разным направлениям и факультетам. Например, по 24 учебных места выделено на факультете естественных наук и на механико-математическом факультете.
НГУЭУ в рамках отдельной квоты выделил на будущий учебный год 31 бюджетное место, сообщил руководитель пресс-службы НГУЭУ Дмитрий Калинин.
На места по отдельной квоте могут претендовать Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети участников СВО, дети военнослужащих, направленных в другие государства.
Стало известно, что арестованная по делу «Весны»* девушка не учится в НГУ.
* движение признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.