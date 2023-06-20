Больше всего бюджетных мест для поступления по отдельной квоте выделено в НГТУ. Как сообщили в пресс-службе ВУЗа, на 2023 учебных год таких мест будет 263, включая очную, заочную и очно-заочную формы обучения. Всего в НГТУ на 2023/2024 учебный год выделено 2724 бюджетных места, включая очную и заочную формы обучения.