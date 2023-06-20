atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Изображение материала

Дети участников СВО поступают в ВУЗы по квоте — сколько мест для них приготовлено

20 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI
Дети участников СВО имеют преимущество при поступлении.

В Новосибирске назвали количество мест в ВУЗах для детей участников СВО и беженцев

Дети участников СВО, Герои России, а также лиц, награжденных тремя орденами Мужества, военнослужащих определенных категорий могут поступить в ВУЗы Новосибирска по отдельной квоте. Сколько мест для таких абитуриентов выделили ВУЗы Новосибирска в этом году.

Больше всего бюджетных мест для поступления по отдельной квоте выделено в НГТУ. Как сообщили в пресс-службе ВУЗа, на 2023 учебных год таких мест будет 263, включая очную, заочную и очно-заочную формы обучения. Всего в НГТУ на 2023/2024 учебный год выделено 2724 бюджетных места, включая очную и заочную формы обучения.

«В рамках отдельной квоты на 2023/2024 год в НГУ выделено 143 места» — сообщает руководитель пресс-службы НГУ Алина Ершова. Места составляют примерно 10% от общего количества бюджетных мест и пропорционально распределены по разным направлениям и факультетам. Например, по 24 учебных места выделено на факультете естественных наук и на механико-математическом факультете.

НГУЭУ в рамках отдельной квоты выделил на будущий учебный год 31 бюджетное место, сообщил руководитель пресс-службы НГУЭУ Дмитрий Калинин.

На места по отдельной квоте могут претендовать Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети участников СВО, дети военнослужащих, направленных в другие государства.

Арестованная по делу «Весны» * девушка не является студенткой НГУ
Узнать подробнее

Стало известно, что арестованная по делу «Весны»* девушка не учится в НГУ.

* движение признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Студенты#Абитуриенты#Поступление#Образование#Спецоперация#Вузы поступление#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Пригожин ищет в Новосибирске место для школы военкоров
Сегодня, 03:59
Может траву покрасить? Фото аврала с благоустройством парка «Арена» к Дню города 2023
Сегодня, 07:37
Зимовка — дорогостоящий проект: новосибирец рассказал о 8 месяцах жизни в Турции
Вчера, 02:01
Окончательную программу Дня города-2023 опубликовала мэрия Новосибирска
Вчера, 08:57
На постаменте памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске лопнула одна из плит
Сегодня, 04:19
Новорожденные дети погибли в роддоме Новосибирска: Бастрыкин вмешался в расследование
Сегодня, 01:17