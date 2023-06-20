Эксперты обсудили возможности системы ОМС для реабилитации участников СВО

Баланин также заявил: «В настоящее время мы можем сообщить о появлении норматива для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Это нововведение позволит застрахованным по ОМС лицам в этом году получить медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев лечения, в том числе определен объем 60 тысяч — для участников СВО, а также 20 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации. Эти объемы также включают помощь пациентам с множественными травмами».