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Эксперты обсудили возможности системы ОМС для реабилитации участников СВО

20 июня 2023, 14:09
На совместном рабочем совещании Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и Всероссийского союза страховщиков были обсуждены возможности использования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для реабилитации участников СВО.

Основное внимание уделялось информированию и сопровождению застрахованных граждан, принявших участие в СВО, пишут newizv.ru.

Согласно данным ФФОМС, в текущем году в рамках реабилитационных мероприятий предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары для застрахованных по ОМС. Из них 200 тысяч случаев предназначены для участников СВО, а также предусмотрено 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.

Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что сопровождение участников СВО является важной задачей не только с государственной точки зрения, но также с целью внедрения ресурсов системы ОМС в реабилитационную инфраструктуру.

Баланин также заявил: «В настоящее время мы можем сообщить о появлении норматива для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Это нововведение позволит застрахованным по ОМС лицам в этом году получить медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев лечения, в том числе определен объем 60 тысяч — для участников СВО, а также 20 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации. Эти объемы также включают помощь пациентам с множественными травмами».

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что в настоящее время страховым медицинским организациям поступают запросы от органов исполнительной власти в регионах и различных фондов, оказывающих помощь и поддержку участникам СВО, на тему сопровождения.

Кузнецов также подчеркнул: «В настоящее время страховщики разрабатывают механизмы взаимодействия и помощи не только участникам боевых действий, но и членам их семей. Вопросы индивидуального сопровождения при получении медицинской помощи являются наиболее актуальными сегодня».

На совещании также обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия и работа в общей информационной системе.

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