Эксперты обсудили возможности системы ОМС для реабилитации участников СВО

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Основное внимание уделялось информированию и сопровождению застрахованных граждан, принявших участие в СВО, пишут newizv.ru.
Согласно данным ФФОМС, в текущем году в рамках реабилитационных мероприятий предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары для застрахованных по ОМС. Из них 200 тысяч случаев предназначены для участников СВО, а также предусмотрено 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.
Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что сопровождение участников СВО является важной задачей не только с государственной точки зрения, но также с целью внедрения ресурсов системы ОМС в реабилитационную инфраструктуру.
Баланин также заявил: «В настоящее время мы можем сообщить о появлении норматива для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Это нововведение позволит застрахованным по ОМС лицам в этом году получить медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев лечения, в том числе определен объем 60 тысяч — для участников СВО, а также 20 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации. Эти объемы также включают помощь пациентам с множественными травмами».
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что в настоящее время страховым медицинским организациям поступают запросы от органов исполнительной власти в регионах и различных фондов, оказывающих помощь и поддержку участникам СВО, на тему сопровождения.
Кузнецов также подчеркнул: «В настоящее время страховщики разрабатывают механизмы взаимодействия и помощи не только участникам боевых действий, но и членам их семей. Вопросы индивидуального сопровождения при получении медицинской помощи являются наиболее актуальными сегодня».
На совещании также обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия и работа в общей информационной системе.