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Может траву покрасить? Фото аврала с благоустройством парка «Арена» к Дню города 2023

20 июня 2023, 07:37
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Работы в парке еще в полном разгаре

В Новосибирске парк «Арена» обещали благоустроить к Дню города: что там происходит

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заверяла, что все работы по благоустройству в новом парке «Арена» будут завершены к 20 июня. Корреспондент Atas.info отправился проверять, как выполнено обещание

Первое, что попадаетсся на пути в парк «Арена» — здание гостевого центра, где новосибирцы и гости города могут получить необходимую информацию и купить сувениры. Сейчас сделать это не удасться.

Пока гостевой центр принимать посетителей явно не готовПока гостевой центр принимать посетителей явно не готов
Пока гостевой центр принимать посетителей явно не готовПока гостевой центр принимать посетителей явно не готов
Пока гостевой центр принимать посетителей явно не готовПока гостевой центр принимать посетителей явно не готов
Пока гостевой центр принимать посетителей явно не готов
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Центральная аллея, которая ведет к главной площади парка, на первый взгляд, выглядит неплохо.

Симпатичная беседка приятно подсвечивается в темное время сутокСимпатичная беседка приятно подсвечивается в темное время суток
Симпатичная беседка приятно подствечивается в темное время сутокСимпатичная беседка приятно подствечивается в темное время суток
Симпатичная беседка приятно подствечивается в темное время сутокСимпатичная беседка приятно подствечивается в темное время суток
Симпатичная беседка приятно подствечивается в темное время сутокСимпатичная беседка приятно подствечивается в темное время суток
Симпатичная беседка приятно подсвечивается в темное время суток
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но только если не смотреть на газоны, лишенные растительности, и не обращать внимания на недоделки на второстепенных дорожках.

Во многих местах парка бросаются в глаза явные недоделкиВо многих местах парка бросаются в глаза явные недоделки
Во многих местах парка бросаются в глаза явные недоделкиВо многих местах парка бросаются в глаза явные недоделки
Во многих местах парка бросаются в глаза явные недоделки
Фото: Артем Шершнев / atas.info

На центральной площади продолжается строительство павильона. На газон в центре площади без слез смотреть невозможно.

Местами парк похож на стройплощадкуМестами парк похож на стройплощадку
Местами парк похож на стройплощадкуМестами парк похож на стройплощадку
Местами парк похож на стройплощадкуМестами парк похож на стройплощадку
Местами парк похож на стройплощадкуМестами парк похож на стройплощадку
Местами парк похож на стройплощадку
Фото: Артем Шершнев / atas.info

По словам Анны Терешковой, это самый большой скейт-парк за Уралом. К нему примыкает отличный памп-трек, имеющий небольшое кольцо для начинающих и кольцо побольше для уверенно катающихся. В таких местах всегда и везде администрация обязывает тренироваться в шлеме. За неукоснительным соблюдением этого условия следят специальные сотрудники. Здесь посетители пока предоставлены сами себе. Нет ни администраторов, ни медиков.

Ни одного человека, катающегося в защите, увидеть нам не удалосьНи одного человека, катающегося в защите, увидеть нам не удалось
Ни одного человека, катающегося в защите, увидеть нам не удалосьНи одного человека, катающегося в защите, увидеть нам не удалось
Ни одного человека, катающегося в защите, увидеть нам не удалосьНи одного человека, катающегося в защите, увидеть нам не удалось
Ни одного человека, катающегося в защите, увидеть нам не удалось
Фото: Артем Шершнев / atas.info

На пространстве перед главной площадью работы по благоустройству еще далеки от завершения.

На части дорожек покрытие нуждается в заменеНа части дорожек покрытие нуждается в замене
На части дорожек покрытие нуждается в заменеНа части дорожек покрытие нуждается в замене
На части дорожек покрытие нуждается в заменеНа части дорожек покрытие нуждается в замене
На части дорожек покрытие нуждается в заменеНа части дорожек покрытие нуждается в замене
На части дорожек покрытие нуждается в замене
Фото: Артем Шершнев / atas.info

А вот на детской площадке придраться не к чему. Чисто, комфортно, все аттракционы в полном порядке.

Площадка оборудована специальным мягким покрытиемПлощадка оборудована специальным мягким покрытием
Площадка оборудована специальным мягким покрытиемПлощадка оборудована специальным мягким покрытием
Площадка оборудована специальным мягким покрытиемПлощадка оборудована специальным мягким покрытием
Площадка оборудована специальным мягким покрытиемПлощадка оборудована специальным мягким покрытием
Площадка оборудована специальным мягким покрытием
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но чем ближе к реке, тем меньше картина напоминает благоустроенный парк. Сначала мощеные дорожки превращаются в засыпанные отсевом, а затем и вовсе в пыльные тропинки, протоптанные гуляющими. Берег Оби не обустроен вообще никак.

Трудно представить, глядя на эти фото, что за спиной - красивый и современный паркТрудно представить, глядя на эти фото, что за спиной - красивый и современный парк

Сделать парк на реке и махнуть рукой на обустройство берега — странная идея. Это место притяжения всех посетителей зеленой зоны.

Отсюда открывается красивый вид на городОтсюда открывается красивый вид на город
Отсюда открывается красивый вид на городОтсюда открывается красивый вид на город
Отсюда открывается красивый вид на городОтсюда открывается красивый вид на город
Отсюда открывается красивый вид на городОтсюда открывается красивый вид на город
Отсюда открывается красивый вид на город
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Ну, а если говорить в целом, парк получился отличным и когда завершат все работы, здесь будет очень хорошо. Хотя и сейчас неплохо.

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