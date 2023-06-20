По словам Анны Терешковой, это самый большой скейт-парк за Уралом. К нему примыкает отличный памп-трек, имеющий небольшое кольцо для начинающих и кольцо побольше для уверенно катающихся. В таких местах всегда и везде администрация обязывает тренироваться в шлеме. За неукоснительным соблюдением этого условия следят специальные сотрудники. Здесь посетители пока предоставлены сами себе. Нет ни администраторов, ни медиков.