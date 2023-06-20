Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Первое, что попадаетсся на пути в парк «Арена» — здание гостевого центра, где новосибирцы и гости города могут получить необходимую информацию и купить сувениры. Сейчас сделать это не удасться.
Центральная аллея, которая ведет к главной площади парка, на первый взгляд, выглядит неплохо.
Но только если не смотреть на газоны, лишенные растительности, и не обращать внимания на недоделки на второстепенных дорожках.
На центральной площади продолжается строительство павильона. На газон в центре площади без слез смотреть невозможно.
По словам Анны Терешковой, это самый большой скейт-парк за Уралом. К нему примыкает отличный памп-трек, имеющий небольшое кольцо для начинающих и кольцо побольше для уверенно катающихся. В таких местах всегда и везде администрация обязывает тренироваться в шлеме. За неукоснительным соблюдением этого условия следят специальные сотрудники. Здесь посетители пока предоставлены сами себе. Нет ни администраторов, ни медиков.
На пространстве перед главной площадью работы по благоустройству еще далеки от завершения.
А вот на детской площадке придраться не к чему. Чисто, комфортно, все аттракционы в полном порядке.
Но чем ближе к реке, тем меньше картина напоминает благоустроенный парк. Сначала мощеные дорожки превращаются в засыпанные отсевом, а затем и вовсе в пыльные тропинки, протоптанные гуляющими. Берег Оби не обустроен вообще никак.
Сделать парк на реке и махнуть рукой на обустройство берега — странная идея. Это место притяжения всех посетителей зеленой зоны.
Ну, а если говорить в целом, парк получился отличным и когда завершат все работы, здесь будет очень хорошо. Хотя и сейчас неплохо.