Мужчину из Бердска не пустили на Бали из-за курса по наставничеству

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:42
Мужчине из Бердска было запрещено покинуть Россию из-за неоплаченного долга в размере 375 тысяч рублей. Он должен был вернуть деньги клиентке, которая приобрела его онлайн-курс, но так и не получила обещанные услуги.
Как пишут СМИ, сибиряк регулярно становится должником, но всегда возвращает суммы. В данном случае, жительница Нижнекамска обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность за курс, проценты по кредиту и компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил только частичные требования истицы. Чтобы полностью погасить задолженность и получить возможность отправиться в свое свадебное путешествие на Бали, мужчина оплатил долг клиентке.