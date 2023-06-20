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Мужчину из Бердска не пустили на Бали из-за курса по наставничеству

20 июня 2023, 03:40
Фото: 1MI
В итоге с долгами пришлось расплатиться
Сибиряк не смог поехать в свадебное путешествие за пределами РФ, так как у него был долг, подробности сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Мужчине из Бердска было запрещено покинуть Россию из-за неоплаченного долга в размере 375 тысяч рублей. Он должен был вернуть деньги клиентке, которая приобрела его онлайн-курс, но так и не получила обещанные услуги.

Как пишут СМИ, сибиряк регулярно становится должником, но всегда возвращает суммы. В данном случае, жительница Нижнекамска обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность за курс, проценты по кредиту и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил только частичные требования истицы. Чтобы полностью погасить задолженность и получить возможность отправиться в свое свадебное путешествие на Бали, мужчина оплатил долг клиентке.

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#Эмилия Губарева#Долг#Деньги#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Россия
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