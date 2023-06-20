На постаменте памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске лопнула одна из плит

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:41
Установка памятника Николаю Чудотворцу началась в Новосибирске. Скульптуру святого, которая имеет высоту 3,5 метра, разместят на двухметровом постаменте перед Нарымским сквером.
Несмотря на небольшую задержку из-за лопнувшей плиты, монтажные работы продолжаются согласно плану, рассказала начальница городского управления культуры Ирина Соловьева. Этот проект был запланирован пять лет назад к 125-летию города, но его не удалось реализовать.
Теперь памятник будет установлен к 130-летию города, и ожидается, что новосибирцы оценят это цельнометаллическое сооружение, которое придаст городу новые черты и станет культурной ценностью.