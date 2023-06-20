На постаменте памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске лопнула одна из плит

На площадке перед Нарымским сквером в Новосибирске начали устанавливать памятник Николаю Чудотворцу: на постаменте лопнула плита, в связи с чем произошла задержка по срокам, о чем стало известно во время аппаратного совещания в мэрии 20 июня.