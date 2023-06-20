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Названа стоимость проезда по четвертому мосту в Новосибирске

20 июня 2023, 09:50
Фото: шершнев / atas.info
Проезд по мосту будет платным
Проезд по четвертому мосту в Новосибирске будет стоить от 100 до 300 рублей, в зависимости от типа транспортного средства. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Всего было разработано четыре типа тарифов. Владельцы мотоциклов, легковых автомобилей (с и без прицепа), микроавтобусов и фургонов первой категории будут платить 100 рублей за проезд. Для транспортных средств второй категории, таких как легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы и грузовики высотой от 2 до 2,6 метров, стоимость составит 150 рублей.

Владельцы грузовиков, трейлеров и автобусов третьей категории должны будут заплатить 200 рублей. А водителям специализированного крупногабаритного транспорта проезд обойдется в 300 рублей, пишет НГС.

Однако общественный транспорт будет освобожден от оплаты проезда, за исключением маршруток, такси, междугородних автобусов, а также специального транспорта и транспортных средств федеральной почты.

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#Эмилия Губарева#Четвертый мост#Мост#Проезд#Транспорт#Город#Новосибирск
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