Названа стоимость проезда по четвертому мосту в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Всего было разработано четыре типа тарифов. Владельцы мотоциклов, легковых автомобилей (с и без прицепа), микроавтобусов и фургонов первой категории будут платить 100 рублей за проезд. Для транспортных средств второй категории, таких как легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы и грузовики высотой от 2 до 2,6 метров, стоимость составит 150 рублей.
Владельцы грузовиков, трейлеров и автобусов третьей категории должны будут заплатить 200 рублей. А водителям специализированного крупногабаритного транспорта проезд обойдется в 300 рублей, пишет НГС.
Однако общественный транспорт будет освобожден от оплаты проезда, за исключением маршруток, такси, междугородних автобусов, а также специального транспорта и транспортных средств федеральной почты.