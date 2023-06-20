Названа стоимость проезда по четвертому мосту в Новосибирске

Всего было разработано четыре типа тарифов. Владельцы мотоциклов, легковых автомобилей (с и без прицепа), микроавтобусов и фургонов первой категории будут платить 100 рублей за проезд. Для транспортных средств второй категории, таких как легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы и грузовики высотой от 2 до 2,6 метров, стоимость составит 150 рублей.