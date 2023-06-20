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Названы даты второго этапа отключения горячей воды в Новосибирске летом 2023

20 июня 2023, 03:57
Фото: 1MI
Горячую воду начнут отключать в начале июля
Перебои с горячим водоснабжением домов в городе будут на протяжении полутора летних месяцев 2023. Это следует из доклада главы департамента энергетики, жилищного и коммунального города Дмитрия Перязева в хода аппаратного совещания в мэрии Новосибирска во вторник, 20 июня.

Второй этап испытания трубопроводного хозяйства на прочность под высоким давлением планируется провести с 5 июля по 18 августа. Испытания будут сопровождаться отключением подачи горячей воды.

«Будет восемь выделенных зон по централизованному теплоснабжению. Надеюсь, что мы без срыва сроков по подключению горячей воды эти мероприятия выполним», — сказал Перязев.

Первый этап испытаний трубопроводов на прочность был завершен на прошлой неделе. Было выявлено 628 дефектов, из них 247 — на магистральных сетях. На текущий момент отключено от горячего водоснабжения 210 потребителей, основная причина — плановые ремонтные работы на котельных.

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