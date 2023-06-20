Первый этап испытаний трубопроводов на прочность был завершен на прошлой неделе. Было выявлено 628 дефектов, из них 247 — на магистральных сетях. На текущий момент отключено от горячего водоснабжения 210 потребителей, основная причина — плановые ремонтные работы на котельных.