Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 04:54
Второй этап испытания трубопроводного хозяйства на прочность под высоким давлением планируется провести с 5 июля по 18 августа. Испытания будут сопровождаться отключением подачи горячей воды.
«Будет восемь выделенных зон по централизованному теплоснабжению. Надеюсь, что мы без срыва сроков по подключению горячей воды эти мероприятия выполним», — сказал Перязев.
Первый этап испытаний трубопроводов на прочность был завершен на прошлой неделе. Было выявлено 628 дефектов, из них 247 — на магистральных сетях. На текущий момент отключено от горячего водоснабжения 210 потребителей, основная причина — плановые ремонтные работы на котельных.