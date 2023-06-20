Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Огромный торт испекут к 17:00. Кондитеры создадут бисквитные цифры 1,3,0 на торте и украсят также его изображениями достопримечательностей Новосибирска. Этот торт будет претендовать на место в Книге рекордов России.
После регистрации рекорда десерт разделят на порции и раздадут гостям города и местным жителям. В это время на сцене будут выступать творческие коллективы, стартует розыгрыш призов.
Напомним, также в День города Новосибирска-2023 повара побьют рекорд изготовления биточков из щуки.