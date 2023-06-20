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Новосибирцев в День города бесплатно угостят 1030 килограммовым тортом

20 июня 2023, 10:33
Фото: 1MI

В День города новосибирцам бесплатно раздадут по куску торта

Известные шеф-повара испекут 1030 килограммовый торт в честь Дня города Новосибирска. Десерт будут бесплатно раздавать желающим 24 июня на площади Ленина.

Огромный торт испекут к 17:00. Кондитеры создадут бисквитные цифры 1,3,0 на торте и украсят также его изображениями достопримечательностей Новосибирска. Этот торт будет претендовать на место в Книге рекордов России.

После регистрации рекорда десерт разделят на порции и раздадут гостям города и местным жителям. В это время на сцене будут выступать творческие коллективы, стартует розыгрыш призов.

Напомним, также в День города Новосибирска-2023 повара побьют рекорд изготовления биточков из щуки.

В Новосибирске установят мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки
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