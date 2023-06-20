Поля заново засеют в Новосибирской области из-за гибели культур от засухи

Фермеры в Новосибирской области начали пересев поля, на которых погибли культуры из-за жары, сообщил глава министерства сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на оперативном совещании в правительстве. В результате аномальных погодных условий почва нагрелась до +65 градусов.