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Поля заново засеют в Новосибирской области из-за гибели культур от засухи

20 июня 2023, 01:33
Фото: 1MI
Некоторые культуры погибли
В Новосибирской области заново засеют поля с погибшими от аномальной жары культурами.

Фермеры в Новосибирской области начали пересев поля, на которых погибли культуры из-за жары, сообщил глава министерства сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на оперативном совещании в правительстве. В результате аномальных погодных условий почва нагрелась до +65 градусов.

В настоящий момент посевная кампания полностью завершена. Сейчас проводится частичное повторное посевание сельскохозяйственных культур, которые погибли из-за экстремальных погодных условий, уточнил министр.

Объем повторного посева сельскохозяйственных культур пока не определен. Ранее сообщалось о гибели льна, яровых и зерновых культур.

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#Эмилия Губарева#Сельское хозяйство#Экология#Общество#Город#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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