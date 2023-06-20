atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2023, 03:59

Published 20 июня 2023, 03:59

Modified 20 июня 2023, 04:16

Updated 20 июня 2023, 04:16

Место для школы военкоров ищут в НСК

Пригожин ищет в Новосибирске место для школы военкоров

20 июня 2023, 03:59
Фото: atas.info
Место для школы военкоров ищут в НСК

Глава ЧВК «Вагнер» ищет в Новосибирске место для школы военкоров

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Новосибирске планируется открыть школу для будущих военных корреспондентов.

Сейчас обсуждаются возможные места для создания полигона, где будут проводиться учения не только для журналистов, но и для тех, кто хочет подготовиться к обороне и мобилизации.

Пригожин выразил надежду на конкретные результаты этого проекта в ближайшие два месяца, пишет Om1.ru. Он также отметил, что школа предоставит сотрудникам СМИ определенные навыки.

Руководитель компании пожаловался на длительность бюрократических процедур, которые затягивают решение подобных вопросов. Также в планах предоставить студентам возможность вступить в ЧВК «Вагнер» или стать сотрудниками медиахолдинга «Патриот». Однако Пригожин отметил, что школа военкоров и медиахолдинг — разные проекты, которые будут существовать параллельно.

Пригожин в Новосибирске раскрыл сумму, потраченную на деятельность ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее
Читайте также:
Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в НовосибирскеВ Новосибирске глава ЧВК Вагнер Пригожин заявил о необходимости всеобщей мобилизации«Хотела д*мом плеснуть»: Пригожин прокомментировал флаг Украины на балконе сибирячки«Покойся с миром»: новосибирцы скорбят по погибшему при взрыве военкору Татарскому
#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Россия#Евгений Пригожин#ЧВК "Вагнер"#Вагнер#Военкор
Подпишитесь
Популярное