Пригожин ищет в Новосибирске место для школы военкоров

Posted 20 июня 2023, 03:59
Published 20 июня 2023, 03:59
Modified 20 июня 2023, 04:16
Updated 20 июня 2023, 04:16
Сейчас обсуждаются возможные места для создания полигона, где будут проводиться учения не только для журналистов, но и для тех, кто хочет подготовиться к обороне и мобилизации.
Пригожин выразил надежду на конкретные результаты этого проекта в ближайшие два месяца, пишет Om1.ru. Он также отметил, что школа предоставит сотрудникам СМИ определенные навыки.
Руководитель компании пожаловался на длительность бюрократических процедур, которые затягивают решение подобных вопросов. Также в планах предоставить студентам возможность вступить в ЧВК «Вагнер» или стать сотрудниками медиахолдинга «Патриот». Однако Пригожин отметил, что школа военкоров и медиахолдинг — разные проекты, которые будут существовать параллельно.