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Пригожин ищет в Новосибирске место для школы военкоров

20 июня 2023, 03:59
Фото: atas.info
Место для школы военкоров ищут в НСК

Глава ЧВК «Вагнер» ищет в Новосибирске место для школы военкоров

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Новосибирске планируется открыть школу для будущих военных корреспондентов.

Сейчас обсуждаются возможные места для создания полигона, где будут проводиться учения не только для журналистов, но и для тех, кто хочет подготовиться к обороне и мобилизации.

Пригожин выразил надежду на конкретные результаты этого проекта в ближайшие два месяца, пишет Om1.ru. Он также отметил, что школа предоставит сотрудникам СМИ определенные навыки.

Руководитель компании пожаловался на длительность бюрократических процедур, которые затягивают решение подобных вопросов. Также в планах предоставить студентам возможность вступить в ЧВК «Вагнер» или стать сотрудниками медиахолдинга «Патриот». Однако Пригожин отметил, что школа военкоров и медиахолдинг — разные проекты, которые будут существовать параллельно.

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