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СГУПС сайт вуза в Новосибирске: прием документов и проходные баллы абитуриентам 2023

20 июня 2023, 01:45
Фото: pxhere.com
В СГУПС ждут будущих инженеров
20 июня в СГУПС начинаются вступительные испытания. О количестве бюджетных мест, правилах приема и необходимых документах — в материале Atas.info.

Всего в СГУПС имеется 290 бюджетных мест. Самыми популярными специальностями являются «Строительство» («Промышленное и гражданское строительство»), «Строительство» («Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры»), «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии» и «Техносферная безопасность».

При этом на многие — очевидно, непрофильные специальности — совершенно не набирают бюджетников. К ним относятся «Психология», экономические специальности («Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»), менеджмент, юриспруденция, а также государственное и муниципальное управление.

СГУГИТ сайт вуза в Новосибирске: прием документов и бюджетные места абитуриентам 2023
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Желающие поступить в СГУПС должны предоставить паспорт, документ об образовании, СНИЛС, результаты Единого государственного экзамена, а также заявление о приеме и согласие на обработку предоставляемых данных. При поступлении на отдельные специальности необходимо предоставить справку о прохождении медкомиссии.

Для поступления в вуз приоритетными экзаменами ЕГЭ являются профильная физика и математика, а также информатика (ИКТ) и русский язык). Для отдельных специальностей также необходимо сдать иностранный язык. С результатами конкурсных испытаний можно ознакомиться на сайте вуза. Оригиналы документов принимаются через приемную комиссию.

Вузы Новосибирска: даты приема документов в июне 2023 и число бюджетных мест
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