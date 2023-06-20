Для поступления в вуз приоритетными экзаменами ЕГЭ являются профильная физика и математика, а также информатика (ИКТ) и русский язык). Для отдельных специальностей также необходимо сдать иностранный язык. С результатами конкурсных испытаний можно ознакомиться на сайте вуза. Оригиналы документов принимаются через приемную комиссию.