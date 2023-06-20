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Всего в СГУПС имеется 290 бюджетных мест. Самыми популярными специальностями являются «Строительство» («Промышленное и гражданское строительство»), «Строительство» («Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры»), «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии» и «Техносферная безопасность».
При этом на многие — очевидно, непрофильные специальности — совершенно не набирают бюджетников. К ним относятся «Психология», экономические специальности («Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»), менеджмент, юриспруденция, а также государственное и муниципальное управление.
Желающие поступить в СГУПС должны предоставить паспорт, документ об образовании, СНИЛС, результаты Единого государственного экзамена, а также заявление о приеме и согласие на обработку предоставляемых данных. При поступлении на отдельные специальности необходимо предоставить справку о прохождении медкомиссии.
Для поступления в вуз приоритетными экзаменами ЕГЭ являются профильная физика и математика, а также информатика (ИКТ) и русский язык). Для отдельных специальностей также необходимо сдать иностранный язык. С результатами конкурсных испытаний можно ознакомиться на сайте вуза. Оригиналы документов принимаются через приемную комиссию.