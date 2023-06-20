atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:30

Published Сегодня, 01:30

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Изображение материала

СибГУТИ в Новосибирске: прием документов и проходные баллы абитуриентам 2023

20 июня 2023, 01:30
Фото: pxhere.com
В СибГУТИ ждут будущих программистов
20 июня в СИБГУТИ стартует приемная кампания для выпускников школ. О том, какие специальности популярны у абитуриентов, проходных баллах и основных документах для поступления — в материале Atas.info.

Всего для абитуриентов свободно 1657 бюджетных мест. При этом самыми популярными из них являются «Информатика и вычислительная техника» (255 бюджетных мест), «Информационные системы и технологии» (40 бюджетных мест), «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (106 бюджетных мест) и «Электроника и наноэлектроника» (370 бюджетных мест). При этом на такие специальности, как «Бизнес-электроника» и «Реклама и связи с общественностью» бюджетные места отсутствуют полностью.

СГУГИТ сайт вуза в Новосибирске: прием документов и бюджетные места абитуриентам 2023
Узнать подробнее

Для того, чтобы поступить на полюбившуюся специальность, нужно иметь достаточно высокий проходной балл. К примеру, специалист по информационной безопасности, должен набрать не меньше 176 баллов по профильным предметам в рамках Единого государственного экзамена. Если же абитуриент не сможет пройти по конкурсу, то за платное обучение нужно выложить 70 тысяч в семестр.

Для поступления в СибГУТИ абитуриент должен предоставить паспорт, документ об образовании, СНИЛС, согласие на обработку персональных данных и заявление с просьбой о приеме. Кроме того, будущий студент при необходимости может предоставить анкету, заявление о праве на общежитие, военный билет и документы, подтверждающие право на льготное поступление. Ознакомиться с конкурсными списками можно на сайте вуза, оригиналы документов подаются в приемную комиссию или посредством электронной почты.

Серия и номер аттестата о среднем образовании для 11 классов как узнать в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Где новосибирским подросткам и студентам можно подработать летом
#Новосибирск#Образование#Александр Ляхов#Вузы#Вуз#Абитуриенты#Вузы поступление
Подпишитесь
Зимовка — дорогостоящий проект: новосибирец рассказал о 8 месяцах жизни в Турции
Вчера, 02:01
Опасные детские аттракционы в парках нашли прокуроры в Новосибирске
Вчера, 01:52
Названо число мест в НГУ для детей участников СВО, военнослужащих и Героев РФ
Вчера, 10:02
Окончательную программу Дня города-2023 опубликовала мэрия Новосибирска
Вчера, 08:57
Сколько продлится самый долгий день 2023 года в Новосибирске рассказал астроном
Вчера, 09:31
Новосибирская область хуже Адыгеи и Чукотки в рейтинге регионов по доходам населения
Вчера, 06:17