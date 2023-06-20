Для того, чтобы поступить на полюбившуюся специальность, нужно иметь достаточно высокий проходной балл. К примеру, специалист по информационной безопасности, должен набрать не меньше 176 баллов по профильным предметам в рамках Единого государственного экзамена. Если же абитуриент не сможет пройти по конкурсу, то за платное обучение нужно выложить 70 тысяч в семестр.