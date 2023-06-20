Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Всего для абитуриентов свободно 1657 бюджетных мест. При этом самыми популярными из них являются «Информатика и вычислительная техника» (255 бюджетных мест), «Информационные системы и технологии» (40 бюджетных мест), «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (106 бюджетных мест) и «Электроника и наноэлектроника» (370 бюджетных мест). При этом на такие специальности, как «Бизнес-электроника» и «Реклама и связи с общественностью» бюджетные места отсутствуют полностью.
Для того, чтобы поступить на полюбившуюся специальность, нужно иметь достаточно высокий проходной балл. К примеру, специалист по информационной безопасности, должен набрать не меньше 176 баллов по профильным предметам в рамках Единого государственного экзамена. Если же абитуриент не сможет пройти по конкурсу, то за платное обучение нужно выложить 70 тысяч в семестр.
Для поступления в СибГУТИ абитуриент должен предоставить паспорт, документ об образовании, СНИЛС, согласие на обработку персональных данных и заявление с просьбой о приеме. Кроме того, будущий студент при необходимости может предоставить анкету, заявление о праве на общежитие, военный билет и документы, подтверждающие право на льготное поступление. Ознакомиться с конкурсными списками можно на сайте вуза, оригиналы документов подаются в приемную комиссию или посредством электронной почты.