Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Во второй половине дня во вторник, 20 июня, на площадке у цирка, рядом со входом в Нарымский сквер, рабочие при помощи крана установили изваяние Николая Чудотворца. Скульптура выполнена Сергеем Исаковым, а идея ее установки принадлежит РПЦ.
«Место выбрано правильное, рядом с Вознесенским собором. Кроме того, по сути, мы благоустраиваем вход в Нарымский сквер… Здесь образуется новая площадь, по сути дела, поскольку благоустройство не ограничивается установкой памятника», — так объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, наблюдавший процесс установки, отсутствие сегодня возмущенных высказываний горожан. Раньше, заявил глава муниципалитета, звучали недовольные голоса, поскольку памятник собирались разместить на Красном проспекте.
Вероятно, за три года, которые прошли после презентации проекта благоустройства площадки около цирка, мэр запамятовал подробности или что-то перепутал. Скульптуру установили ровно там, где и предлагалось в 2019 году. Ранее действительно церковь предлагала установить изваяние около часовни на Красном проспекте, но такой вариант отверг даже муниципальный художественный совет.
Тогда памятник решили включить в состав проекта благоустройства, стараясь максимально не афишировать его там присутствие. Но даже в этом случае в комментариях к проекту многие горожане возмущались.
«Памятник религиозного характера в Нарымском сквере не нужен. Пускай его ставят себе РПЦ или другая религиозная организация на своей земле. У РПЦ, особенно, много земли в собственности», — считает житель Новосибирска Константин Чистяков.
«Убрать из проекта памятник св.Николаю. Этот сквер для всех горожан. Если Новосибирской епархии этот памятник нужен, пусть ставят за свой счёт и на территории церкви. Иначе потом начнутся всякие проблемы с церковниками, то им люди в парке не так одеты, то не так себя ведут и вообще оскорбляют их чувства», — возмущается Юлия.
«Это очень плохой проект, обсуждение установки памятника уже проходили, и жители города высказались против. Памятник не красивый и ничего не выражает для города. Весь смысл этого проекта по благоустройству сводится к этому памятнику, это просто попытка пропихнуть уже сделанную статую. Я против. Если уж хотите сделать город лучше, сделайте так как решили жители — без памятника», высказывает свое мнение на сайте green.novo-sibirsk горожанин Олег.
Предполагается, что торжественное открытие памятника состоится в день празднования 130-летния города. О сроках начала остальных работ, предусмотренных проектом благоустройства площадки у цирка, пока не сообщалось.