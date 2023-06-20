«Это очень плохой проект, обсуждение установки памятника уже проходили, и жители города высказались против. Памятник не красивый и ничего не выражает для города. Весь смысл этого проекта по благоустройству сводится к этому памятнику, это просто попытка пропихнуть уже сделанную статую. Я против. Если уж хотите сделать город лучше, сделайте так как решили жители — без памятника», высказывает свое мнение на сайте green.novo-sibirsk горожанин Олег.