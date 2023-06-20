atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Изображение материала

В Новосибирске велосипедисты начали устраивать массовые «покатушки» по ночам

20 июня 2023, 10:47
Фото: ПИН-Микс/ВК

Ночные «покатушки» велосипедистов по ночам заметили в Новосибирске

Улицы Новосибирска по ночам начали заполонять сотни велосипедистов. Спортсмены и любители втянулись не в новое, но ставшее популярным сосем недавно, движение ПИН-Микс. Организатор Сергей Гусенко рассказал Atas.info о целях велопрогулок и как к ним присоединиться.
«В этом году многие начали интересоваться нашим движением. Больше людей о нас узнает. А так, каждый год прибавляется количество участников группы в ВК, а количество участников самой ночной покатушки стабильно, в зависимости от погоды, 100-300 человек», — рассказал Сергей.
Фото: ПИН-Микс/ВК

По его словам, движение велосипедистов ПИН-Микс в Новосибирске существует с 2008 года. Последнее время все больше людей начали присоединяться к ночным велопрогулкам, группы расширились и теперь их стали чаще замечать пешеходы.

«Пешеходов мы не тревожим. У нас есть правила поведения, едем по правилам дорожного движения в колонне, по светофорам, стараемся ехать так чтобы никому не мешать, чтобы все были довольны, дороги не перегораживаем, чтобы не было негатива от автомобилистов», — пояснил организатор.
Фото: ПИН-Микс/ВК

Велопрогулки проходят каждый раз по новому маршруту — в пределах города. Проезжают спортсмены около 25-35км с остановками для отдыха, общения, проведения конкурсов.

«Это мероприятие создано для удовольствия, чтобы отдохнуть и разгрузиться после трудовой недели, пообщаться с людьми с таким же интересами, привлечь кого-то в вело-тусовку, вело-спорт/туризм. У нас так же есть много других мероприятий, например, массовая ежегодная Майская велопрогулка для всех желающих, где приезжают семьи с детьми, коллеги и спортсмены. Есть походы на один день на велосипеде, есть покатушки лёгкие в будние вечера и есть крутые вело-туры по Алтаю», — заключил Сергей Гусенко.
#Алина Шефер#Велосипед#Спорт#Спортсмены#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Почему на установке памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске никто не протестовал
Сегодня, 11:49
Может траву покрасить? Фото аврала с благоустройством парка «Арена» к Дню города 2023
Сегодня, 07:37
Окончательную программу Дня города-2023 опубликовала мэрия Новосибирска
Вчера, 08:57
На постаменте памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске лопнула одна из плит
Сегодня, 04:19
Дети участников СВО поступают в ВУЗы по квоте — сколько мест для них приготовлено
Сегодня, 08:53