Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
«В этом году многие начали интересоваться нашим движением. Больше людей о нас узнает. А так, каждый год прибавляется количество участников группы в ВК, а количество участников самой ночной покатушки стабильно, в зависимости от погоды, 100-300 человек», — рассказал Сергей.
По его словам, движение велосипедистов ПИН-Микс в Новосибирске существует с 2008 года. Последнее время все больше людей начали присоединяться к ночным велопрогулкам, группы расширились и теперь их стали чаще замечать пешеходы.
«Пешеходов мы не тревожим. У нас есть правила поведения, едем по правилам дорожного движения в колонне, по светофорам, стараемся ехать так чтобы никому не мешать, чтобы все были довольны, дороги не перегораживаем, чтобы не было негатива от автомобилистов», — пояснил организатор.
Велопрогулки проходят каждый раз по новому маршруту — в пределах города. Проезжают спортсмены около 25-35км с остановками для отдыха, общения, проведения конкурсов.
«Это мероприятие создано для удовольствия, чтобы отдохнуть и разгрузиться после трудовой недели, пообщаться с людьми с таким же интересами, привлечь кого-то в вело-тусовку, вело-спорт/туризм. У нас так же есть много других мероприятий, например, массовая ежегодная Майская велопрогулка для всех желающих, где приезжают семьи с детьми, коллеги и спортсмены. Есть походы на один день на велосипеде, есть покатушки лёгкие в будние вечера и есть крутые вело-туры по Алтаю», — заключил Сергей Гусенко.