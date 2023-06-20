В Новосибирске женщина получила ожоги в бане на базе отдыха

Компания отдыхающих оставила негативный отзыв на «Флампе» о базе отдыха «Дом у моря» в Новосибирске из-за коллеги, которая получила ожоги рук и ног в бане. Также им не понравилось, что их уличили в порче имущества.

Автор отзыва написала, что повредила рука об перила лестницы в доме. А ее коллега поскользнулась в бане и обожгла конечности. «В бане очень скользкий пол, печь стоит посередине и ничем не огорожена. Коллега слезала с полога и упала, очень серьезно обожгла руку и ногу. Отдых испорчен», — сообщается в отзыве. Также ребята возмутились, когда с них пытались удержать 20 000 рублей за испорченную посуду. Владельцы не могли найти бокалы и сковороду и взяли с них 4 000 рублей залога. «Помню эту компанию, было около 40 человек. Они разбили два бокала и потеряли чайную ложечку. С организатором был решен вопрос, что они внесут залог, а потом докупят эту посуду и деньги мы вернем. А про баню мы предупреждали, что нетрезвыми ходить туда запрещено, но если они идут, то несут ответственность за себя сами. Но при выезде они даже не упомянули про девушку, которая обожглась. Мало того, они сказали, что отдых был прекрасный», — рассказала о ситуации Atas.info администратор базы отдыха «Дом у моря». Напомним, ранее на «Флампе» женщины жаловались на банный комплекс в Новосибирске, в котором установлены скрытые камеры. Скрытая съемка: в каких саунах Новосибирска установлены видеокамеры Узнать подробнее