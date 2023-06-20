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Венецианский замок за 23 млн рублей продают под Новосибирском

20 июня 2023, 09:07
Фото: 1MI
Замок стоит 23 млн
В жилом поселке Голубой Залив, который расположен в Новосибирском районе, выставлен на продажу замок в стиле Венеции. Этот особняк, включающий гостевой дом, баню и пруд, можно приобрести за 22,9 миллиона рублей. Предложение размещено на специальном сайте с объявлениями.

В описании объявления указано, что это «истинный шедевр роскошной архитектуры, который не может быть передан словами». Основной дом, выполненный из кирпича, имеет площадь 230 квадратных метров, вместе с гаражом.

На первом этаже расположены просторная кухня-гостиная и две гостевые спальни, а на втором этаже находятся три спальни и большая ванная комната.

Особенностью этого дома является гармоничное сочетание различных стилей интерьера от барокко до хай-тека, что делает его уникальным.

Фото: с сайта N1
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#Продажа#Дом#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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