Венецианский замок за 23 млн рублей продают под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В описании объявления указано, что это «истинный шедевр роскошной архитектуры, который не может быть передан словами». Основной дом, выполненный из кирпича, имеет площадь 230 квадратных метров, вместе с гаражом.
На первом этаже расположены просторная кухня-гостиная и две гостевые спальни, а на втором этаже находятся три спальни и большая ванная комната.
Особенностью этого дома является гармоничное сочетание различных стилей интерьера от барокко до хай-тека, что делает его уникальным.