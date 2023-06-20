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Во «Вкусно — и точка» рассказали на что повысят цены в Новосибирске

20 июня 2023, 05:47
Фото: atas.info
Цены подорожают на некоторые позиции
В Новосибирске сеть ресторанов «Вкусно — и точка» планирует повысить цены на свое меню: на что именно, рассказали Atas.info в пресс-службе компании.

Начиная с 26 июня, в концепции «Кафе» (ранее известное как «МакКафе»), некоторые позиции меню подорожают из-за роста себестоимости продукции. В среднем, цены повысятся на 6%.

Однако основное меню «Вкусно — и точка» останется без изменений. Для посетителей мобильного приложения будут доступны различные акции, которые помогут приобрести продукцию кафе выгоднее.

Согласно информации, полученной из источников Telegram-канала Mash, изменения вступят в силу 26 июня. Напомним, что рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Новосибирске 19 июня 2022 года после того, как заведения «Макдоналдс» покинули страну.

В Новосибирске сеть ресторанов «Вкусно — и точка» повысит цены
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#Эмилия Губарева#Вкусно и точка#Макдоналдс#Цены#Общество#Город#Новосибирск
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