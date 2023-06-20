Во «Вкусно — и точка» рассказали на что повысят цены в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Начиная с 26 июня, в концепции «Кафе» (ранее известное как «МакКафе»), некоторые позиции меню подорожают из-за роста себестоимости продукции. В среднем, цены повысятся на 6%.
Однако основное меню «Вкусно — и точка» останется без изменений. Для посетителей мобильного приложения будут доступны различные акции, которые помогут приобрести продукцию кафе выгоднее.
Согласно информации, полученной из источников Telegram-канала Mash, изменения вступят в силу 26 июня. Напомним, что рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Новосибирске 19 июня 2022 года после того, как заведения «Макдоналдс» покинули страну.