«Зубы сделать не успею»: новосибирцы застряли в жутких пробках вечером 20 июня

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Судя по карте 2ГИС, дикая пробка возникла на проезде Энергетиков. Там произошли две автомобильные аварии. Также движение затруднено у Речного вокзала, на улице Большевистской.
«Нам нужны гондольеры. Вплавь быстрее»;
«Сегодня я зубы сделать не успею похоже», — пишут застрявшие в пробке водители.
Кроме того, из-за раскопанных дорог бордовым цветом окрашены Димитровский мост, улица Фабричная, Красный проспект, Восход.
Намного благоприятнее обстановка на левом берегу Новосибирска. За исключением участка на Сибиряков-Гвардейцев, улице Мира.
В целом дорожную обстановку в Новосибирске оценивают на 8 баллов из 10 возможных.