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«Зубы сделать не успею»: новосибирцы застряли в жутких пробках вечером 20 июня

20 июня 2023, 12:12
Фото: atas.info
Пробки сковали Новосибирск 20 июня

Новосибирск сковали 8-балльные пробки из-за массовых ДТП вечером 20 июня

Сильный дорожный коллапс образовался на магистралях Новосибирска вечером во вторник, 20 июня. Автовладельцы и пассажиры общественного транспорта винят в ситуации дорожников и участников ДТП.

Судя по карте 2ГИС, дикая пробка возникла на проезде Энергетиков. Там произошли две автомобильные аварии. Также движение затруднено у Речного вокзала, на улице Большевистской.

Фото: 2ГИС
«Нам нужны гондольеры. Вплавь быстрее»;
«Сегодня я зубы сделать не успею похоже», — пишут застрявшие в пробке водители.

Кроме того, из-за раскопанных дорог бордовым цветом окрашены Димитровский мост, улица Фабричная, Красный проспект, Восход.

Намного благоприятнее обстановка на левом берегу Новосибирска. За исключением участка на Сибиряков-Гвардейцев, улице Мира.

В целом дорожную обстановку в Новосибирске оценивают на 8 баллов из 10 возможных.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки
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