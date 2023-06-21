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Фотосессия на кладбище возмутила новосибирцев

21 июня 2023, 03:27
Фото: Группа Вконтакте "Инцидент Новосибирск"
В Сокуре молодые люди устроили фотосессию прямо на могилах — они снимали друг друга в позах покойников.

Подростки устроили фотосессию на могилах в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области. Сообщение с фотографиями об этом появилось в группе Вконтакте «Инцидент Новосисибирск».

В комментариях люди возмущаются, не скрывая своего раздражения:

  • «Видимо в семье не так воспитали, не привили уважения к предкам», — пишет Елена Каратаева.
  • «Надо положить в гроб и закопать. Пусть там пофоткается с часок другой», — предлагает применить «воспитательные» меры Иван Иванов.
  • «Практики даже наступить на могилу боятся по тому что знают какие последствия, ладно на этих оленей, но это же на весь род может пойти, » — предупреждает о последствиях такой фотосессии Ася Иванова.

Но есть и те, кто не видит в поступках подростков особого криминала, например, «Парни просто пофотались, а им тут уже поставили всевозможные диагнозы, боже».

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Стало известно, где находятся кладбища домашних животных в Новосибирске.

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#Ольга Храмушкина#Дети#Кладбище#Фотосессия#Новосибирск#Новосибирская область
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