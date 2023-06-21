Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Подростки устроили фотосессию на могилах в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области. Сообщение с фотографиями об этом появилось в группе Вконтакте «Инцидент Новосисибирск».
В комментариях люди возмущаются, не скрывая своего раздражения:
Но есть и те, кто не видит в поступках подростков особого криминала, например, «Парни просто пофотались, а им тут уже поставили всевозможные диагнозы, боже».
Стало известно, где находятся кладбища домашних животных в Новосибирске.