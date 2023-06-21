atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Изображение материала

Холода задержатся в НСО до конца недели

21 июня 2023, 11:47
Фото: 1MI
В пятницу новосибирцам прогнозируют дождь

В Новосибирской области заморозки сохранятся до конца недели

В Новосибирской области сохранится прохладная погода. Синоптики обещают заморозки до конца недели.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на Западно-Сибирский метеорологический центр, регион находится во власти холодного фронта. Циклон смещается в Ханты-Мансийск через Омскую область. Из-за этого практически до выходных новосибирцев ждут ветреная и прохладная погода.

Тепло снова накроет Новосибирск в выходные — прогноз погоды на 17 и 18 июня
Узнать подробнее

В ночь на четверг температура опустится до +12 градусов, днем потеплеет до +20, но сохранятся порывы ветра до двенадцати метров в секунду. В пятницу ожидается небольшой дождь, ветер и похолодание до +17 градусов.

Однако уже в День города порывы ветра составят девять метров в секунду. Днем потеплеет до +20 градусов, осадков не ожидается.

Сколько продлится самый долгий день 2023 года в Новосибирске рассказал астроном
Узнать подробнее
Читайте также:
«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#Прогноз#Синоптики
Подпишитесь
Почему на установке памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске никто не протестовал
Вчера, 11:49
В Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста
Сегодня, 08:51
«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
Сегодня, 07:57
«Осторожно, черепа!»: на острове Чингис Обское море размывает старинное кладбище
Сегодня, 11:03
Конного духового оркестра Тывы не будет на плац-параде в Новосибирске на Дне города
Сегодня, 08:27
Стало известно, когда Пригожин откроет в Новосибирске школу военкоров
Сегодня, 06:36