Холода задержатся в НСО до конца недели

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на Западно-Сибирский метеорологический центр, регион находится во власти холодного фронта. Циклон смещается в Ханты-Мансийск через Омскую область. Из-за этого практически до выходных новосибирцев ждут ветреная и прохладная погода.
В ночь на четверг температура опустится до +12 градусов, днем потеплеет до +20, но сохранятся порывы ветра до двенадцати метров в секунду. В пятницу ожидается небольшой дождь, ветер и похолодание до +17 градусов.
Однако уже в День города порывы ветра составят девять метров в секунду. Днем потеплеет до +20 градусов, осадков не ожидается.