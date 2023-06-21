Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Интоксикация, лихорадка, высокая температура, сильные боли в суставах и другие гриппоподобные симптомы могут быть признаками лихорадки денге. Вирус переносится самками комаров, встретить такого комара можно в Таиланде, особенно в центральных районах страны, а также в ряде других стран тропического и субтропического климата.
У всех людей организм по разному реагирует на заражение вирусом лихорадки денге, кто-то переносит легко, у кого-то вирус плохо поддается лечению. Для снижения риска заболевания специалисты советуют пройти курс химиопрофилактики перед выездом в тропические страны. Курс проводится противомалярийными препаратами, которые подбираются врачом в зависимости от страны выезда.
В Новосибирской области уже проснулись комары, пока их было не так много, но предстоящая прохладная и влажная погода будет способствовать их распространению.