Интоксикация, лихорадка, высокая температура, сильные боли в суставах и другие гриппоподобные симптомы могут быть признаками лихорадки денге. Вирус переносится самками комаров, встретить такого комара можно в Таиланде, особенно в центральных районах страны, а также в ряде других стран тропического и субтропического климата.