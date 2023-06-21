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Страшной болезнью наградили Новосибирск туристы — Роспотребнадзор бьет тревогу

21 июня 2023, 03:50
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI

Лихорадка Денге диагностирована у пяти человек из Новосибирской области

Все пять случаев заболевания были выявлены после зарубежных путешествий. Пресс-служба Россельхознадзора предупредила новосибирцев, что инфекция передается при укусах комаров.

Интоксикация, лихорадка, высокая температура, сильные боли в суставах и другие гриппоподобные симптомы могут быть признаками лихорадки денге. Вирус переносится самками комаров, встретить такого комара можно в Таиланде, особенно в центральных районах страны, а также в ряде других стран тропического и субтропического климата.

У всех людей организм по разному реагирует на заражение вирусом лихорадки денге, кто-то переносит легко, у кого-то вирус плохо поддается лечению. Для снижения риска заболевания специалисты советуют пройти курс химиопрофилактики перед выездом в тропические страны. Курс проводится противомалярийными препаратами, которые подбираются врачом в зависимости от страны выезда.

Первые комары проснулись в Новосибирской области
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В Новосибирской области уже проснулись комары, пока их было не так много, но предстоящая прохладная и влажная погода будет способствовать их распространению.

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#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Болезнь#Вирус#Врачи#Здоровье
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