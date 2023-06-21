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Кто проедет бесплатно по четвертому мосту? Ответили в Минтрансе

21 июня 2023, 09:16
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Часть транспорта получит льготу

В новосибирском Минтрансе ответили, кто сможет проехать по четвертому мосту бесплатно

Часть категорий транспорта получит льготу за проезд по строящемуся четвертому мосту через Обь. Он станет бесплатным.

Как сообщает Om1.ru со ссылкой на пресс-службу Минтранса, часть категорий общественного транспорта получат льготу. К ним в первую очередь относится общественный транспорт (при этом таксисты и водители маршруток должны будут оплатить разовый проезд. К ним относятся и междугородние автобусы).

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Кроме того, бесплатно по четвертому мосту через Обь смогут проехать ведомственные автомобили МВД, «скорой помощи», аварийно-спасательных служб и военной автомобильной инспекции, оборудованные световыми маячками. Бесплатно проедут и автомобили организаций федеральной почтовой связи.

Также бесплатный проезд гарантируют иным категориям владельцев транспорта, которых определит собственник автомобильных дорог или участков дороги.

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#Новосибирск#Четвертый мост#Транспорт#Александр Ляхов#Мост#Проезд
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