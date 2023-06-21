Кто проедет бесплатно по четвертому мосту? Ответили в Минтрансе

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Как сообщает Om1.ru со ссылкой на пресс-службу Минтранса, часть категорий общественного транспорта получат льготу. К ним в первую очередь относится общественный транспорт (при этом таксисты и водители маршруток должны будут оплатить разовый проезд. К ним относятся и междугородние автобусы).
Кроме того, бесплатно по четвертому мосту через Обь смогут проехать ведомственные автомобили МВД, «скорой помощи», аварийно-спасательных служб и военной автомобильной инспекции, оборудованные световыми маячками. Бесплатно проедут и автомобили организаций федеральной почтовой связи.
Также бесплатный проезд гарантируют иным категориям владельцев транспорта, которых определит собственник автомобильных дорог или участков дороги.