Кто проедет бесплатно по четвертому мосту? Ответили в Минтрансе

Как сообщает Om1.ru со ссылкой на пресс-службу Минтранса, часть категорий общественного транспорта получат льготу. К ним в первую очередь относится общественный транспорт (при этом таксисты и водители маршруток должны будут оплатить разовый проезд. К ним относятся и междугородние автобусы).