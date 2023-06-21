Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Самое большое организованное захоронение домашних животных в Новосибирске расположен у Заельцовского кладбища — подъехать к нему можно под Дачному шоссе, пишет АИФ.Новосибирск.
Кладбище домашних питомцев здесь древнее — это видно по старым покосившимся надгробиям с выцветшими фотографиями, к которым уже не приходят хозяева. Есть и ухоженные могилы домашних животных, в основном, это кошки и собаки. По датам на надгробиях можно узнать, сколько прожили домашние любимцы — например, пес Делон ушел из жизни в 23 года, кот Матвей радовал хозяев 22 года, а Шуня — 10 лет.
Проблемы с захоронением домашних животных в Новосибирске отметил Александр Вишневский ветеринар «Базы реабилитации животных» — все погосты для животных неофициальные, так как официально кладбищ домашних животных в Новосибирске нет.
Животные порой оставляют такой след в душе, что их смерть становится настоящим горем и люди хотят похоронить своего пушистого друга. В социальных сетях новосибирцы провели флешмоб в память об умершем льве Сэме, который скончался в Новосибирском зоопарке.