Кладбище домашних питомцев здесь древнее — это видно по старым покосившимся надгробиям с выцветшими фотографиями, к которым уже не приходят хозяева. Есть и ухоженные могилы домашних животных, в основном, это кошки и собаки. По датам на надгробиях можно узнать, сколько прожили домашние любимцы — например, пес Делон ушел из жизни в 23 года, кот Матвей радовал хозяев 22 года, а Шуня — 10 лет.