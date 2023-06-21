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Updated Сегодня, 02:30

Лев Сэм и другие: где хоронят домашних животных в Новосибирске

21 июня 2023, 02:28
Новосибирцы хоронят домашних питомцев на неофициальных специализированных кладбищах, на которых все, как у людей — оградки и надгробия.

Самое большое организованное захоронение домашних животных в Новосибирске расположен у Заельцовского кладбища — подъехать к нему можно под Дачному шоссе, пишет АИФ.Новосибирск.

Кладбище домашних питомцев здесь древнее — это видно по старым покосившимся надгробиям с выцветшими фотографиями, к которым уже не приходят хозяева. Есть и ухоженные могилы домашних животных, в основном, это кошки и собаки. По датам на надгробиях можно узнать, сколько прожили домашние любимцы — например, пес Делон ушел из жизни в 23 года, кот Матвей радовал хозяев 22 года, а Шуня — 10 лет.

Проблемы с захоронением домашних животных в Новосибирске отметил Александр Вишневский ветеринар «Базы реабилитации животных» — все погосты для животных неофициальные, так как официально кладбищ домашних животных в Новосибирске нет.

Животные порой оставляют такой след в душе, что их смерть становится настоящим горем и люди хотят похоронить своего пушистого друга. В социальных сетях новосибирцы провели флешмоб в память об умершем льве Сэме, который скончался в Новосибирском зоопарке.

#Ольга Храмушкина#Животные#Кладбище#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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