История уходит корнями в 2021 год, когда ООО «Орион» на торгах приобрело земельный участок с кадастровым номером 54:35:081981:2 площадью 2, 55 га в Первомайском районе. После строительная компания внесла предложение об изменении назначения земельного участка с зоны военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1). Но мэрии застройщику отказали. Позже строителям отказали и в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка».