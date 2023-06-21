Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:11
Апелляционная инстанция отклонила жалобу мэрии Новосибирска на решение Арбитражного суда Новосибирской области, который обязал муниципалитет выдать ООО «Орион» разрешение на строительство высотных домов на месте бывшего комплекса Минобороны на улице Узорной в районе Матвеевки. Кроме того, мэрию обязали выплатить 7 999 569 рублей компенсации застройщику.
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка до реализации запланированных Генеральным планом города Новосибирска мероприятий по строительству транспортной развязки и транспортно-пересадочного узла повлечет дополнительную нагрузку на существующую транспортную инфраструктуру и приведет к нарушению прав и законных интересов на благоприятную окружающую среду других жителей жилого района „Матвеевка“ и остальной части Первомайского района города Новосибирска», — говорилось в апелляционной жалобе муниципалитета.
Однако Седьмой арбитражный суд посчитал, что появление новой многоэтажной застройки никак не повлияет на транспортную ситуацию в Матвеевке и оставил решение первой инстанции без изменения.
История уходит корнями в 2021 год, когда ООО «Орион» на торгах приобрело земельный участок с кадастровым номером 54:35:081981:2 площадью 2, 55 га в Первомайском районе. После строительная компания внесла предложение об изменении назначения земельного участка с зоны военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1). Но мэрии застройщику отказали. Позже строителям отказали и в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка».
Мэрия ссылалась на то, что изменения, запрашиваемые застройщиком, противоречат Генеральному плану города и программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018–2030 годы.
Решение Седьмого арбитражного суда еще может быть обжаловано в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.
Согласно СПАРК, бенефициаром ООО «Орион», завершившего 2021 год с убытком в 126 тысяч рублей, является Владислав Савельев, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, младший брат депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева. Владислав Савельев является основным владельцем ООО «Расцветай Инвест», головной компании одного из самых крупных строительных холдингов региона.
Ранее мы рассказывали о том, что компания, близкая к группе «Расцветай», учредителем которой так же является Владислав Савельев, приобрела на торгах земельный участок с имущественным комплексом новосибирского филиала издательства «Наука», расположенный на первой линии улицы Станиславского.