atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Изображение материала

Новосибирским сердечникам закроют реабилитацию в центре Мешалкина

21 июня 2023, 13:40
Фото: 1MI
Судьба реабилитационного центра пока неизвестна

В Новосибирской области закрывают реабилитационное отделение центра Мешалкина

В Новосибирске закрывается отделение центра имени Мешалкина в санатории «Сосновка», специализирующееся на реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причина — смена владельца и возникшая из-за этого непомерная финансовая нагрузка.

Как сообщает «НГС Новосибирск», медицинский центр арендовал помещение в курортной зоне до 31 декабря нынешнего года. Однако после смены собственника арендная плата может подняться сразу в четыре раза, что станет непомерной нагрузкой для учреждения.

Шесть квартир экс-главы туберкулезного центра отдали государству
Узнать подробнее

В центре имени Мешалкина заявили, что заявленная сумма фактически равняется всем расходам на реабилитацию пациентов. Если удовлетворить аппетиты собственника, не останется денег на покупку лекарств для «сердечников» и приобретение оборудования, обеспечение пациентов питанием, а сотрудников заработной платой. На это новый собственник ответил расторжением контракта в одностороннем порядке в случае несогласия с новыми правилами.

В Новосибирске прооперировали сердце 9-летнему мальчику с помощью робота
Узнать подробнее

В этом случае медикам придется освободить помещение уже в августе. Аналогичных помещений для реабилитации больных в Новосибирской области пока нет, а на поиски понадобится время. Представители центра Мешалкина уже обращались в территориальное управление Росимущества с целью приобретения на баланс государственной недвижимости. Предложений от коммерсантов пока нет.

В Новосибирской области санатории оказались самыми дорогими в Сибири
Узнать подробнее

Новым собственником помещений «Сосновки» является транспортная компания «Энергия». Ее совладелец Андрей Кучумов заявил, что резкое повышение арендной платы объясняется необходимостью оплачивать коммунальные платежи. До этого арендная плата якобы не позволяла в полной мере покрывать текущие расходы.

При этом в компании «Энергия» отметили, что готовы вести переговоры с центром имени Мешалкина. Для этого была произведена независимая оценка стоимости арендной платы и проработан новый контракт, который удовлетворит обе стороны. Однако, по мнению коммерсантов, ответ от медучреждения так и не был получен. Освободить занимаемые помещения в срок до августа они не требуют.

Алтайский ОМОН напугал до истерики новосибирских детей из школы фехтования
Узнать подробнее

Одновременно с этим новый владелец намерен произвести капитальный ремонт санаториев и запустить их деятельность «с нуля». На работу готовы взять и нынешний персонал реабилитационного отделения. Также один корпус могут оставить под нужды медиков в случае согласия с новым контрактом.

В настоящий момент судьба уникального реабилитационного центра в «Сосновке» с массажем, арт-терапией и физиолечением пока остается неизвестной.

Связь между храпом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: что говорит врач-эксперт
Узнать подробнее
Читайте также:
Страшной болезнью наградили Новосибирск туристы — Роспотребнадзор бьет тревогу
#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Медицина#Медики#Сердце#Реабилитационный центр#Санаторий
Подпишитесь
Почему на установке памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске никто не протестовал
Вчера, 11:49
В Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста
Сегодня, 08:51
«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
Сегодня, 07:57
«Осторожно, черепа!»: на острове Чингис Обское море размывает старинное кладбище
Сегодня, 11:03
Конного духового оркестра Тывы не будет на плац-параде в Новосибирске на Дне города
Сегодня, 08:27
Стало известно, когда Пригожин откроет в Новосибирске школу военкоров
Сегодня, 06:36