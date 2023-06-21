Новосибирским сердечникам закроют реабилитацию в центре Мешалкина

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Как сообщает «НГС Новосибирск», медицинский центр арендовал помещение в курортной зоне до 31 декабря нынешнего года. Однако после смены собственника арендная плата может подняться сразу в четыре раза, что станет непомерной нагрузкой для учреждения.
В центре имени Мешалкина заявили, что заявленная сумма фактически равняется всем расходам на реабилитацию пациентов. Если удовлетворить аппетиты собственника, не останется денег на покупку лекарств для «сердечников» и приобретение оборудования, обеспечение пациентов питанием, а сотрудников заработной платой. На это новый собственник ответил расторжением контракта в одностороннем порядке в случае несогласия с новыми правилами.
В этом случае медикам придется освободить помещение уже в августе. Аналогичных помещений для реабилитации больных в Новосибирской области пока нет, а на поиски понадобится время. Представители центра Мешалкина уже обращались в территориальное управление Росимущества с целью приобретения на баланс государственной недвижимости. Предложений от коммерсантов пока нет.
Новым собственником помещений «Сосновки» является транспортная компания «Энергия». Ее совладелец Андрей Кучумов заявил, что резкое повышение арендной платы объясняется необходимостью оплачивать коммунальные платежи. До этого арендная плата якобы не позволяла в полной мере покрывать текущие расходы.
При этом в компании «Энергия» отметили, что готовы вести переговоры с центром имени Мешалкина. Для этого была произведена независимая оценка стоимости арендной платы и проработан новый контракт, который удовлетворит обе стороны. Однако, по мнению коммерсантов, ответ от медучреждения так и не был получен. Освободить занимаемые помещения в срок до августа они не требуют.
Одновременно с этим новый владелец намерен произвести капитальный ремонт санаториев и запустить их деятельность «с нуля». На работу готовы взять и нынешний персонал реабилитационного отделения. Также один корпус могут оставить под нужды медиков в случае согласия с новым контрактом.
В настоящий момент судьба уникального реабилитационного центра в «Сосновке» с массажем, арт-терапией и физиолечением пока остается неизвестной.