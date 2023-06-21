Новосибирским сердечникам закроют реабилитацию в центре Мешалкина

При этом в компании «Энергия» отметили, что готовы вести переговоры с центром имени Мешалкина. Для этого была произведена независимая оценка стоимости арендной платы и проработан новый контракт, который удовлетворит обе стороны. Однако, по мнению коммерсантов, ответ от медучреждения так и не был получен. Освободить занимаемые помещения в срок до августа они не требуют.