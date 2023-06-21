Новосибирцев шокировало нашествие голых мужчин — обострение психоза или флешмоб?

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
«Это может быть, флешмоб, о котором мы не знаем. Может быть действительно, обострение психических заболеваний, или просто „один ненормальный начал, а остальные подражают“, либо перебрали с алкоголем», — высказалась специалист.
Напомним, на днях жители Бориса Богаткова вызвали спасателей, испугавшись мужчины, который ползал голым по кустам. Он орал и мычал, падал в овраг и пытался подняться. В тот же день другой молодой человек разделся и принялся бросаться под автомобили.
Водители вызвали полицию. С места инцидента мужчину увозили на скорой.
Но больше всего новосибирцев шокировал мужчина средних лет, который вообразил себя марафонцем. Он с табличкой в руках пробежал несколько метров по центру города и абсолютным голым.