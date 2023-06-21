Новосибирцев шокировало нашествие голых мужчин — обострение психоза или флешмоб?

Напомним, на днях жители Бориса Богаткова вызвали спасателей, испугавшись мужчины, который ползал голым по кустам. Он орал и мычал, падал в овраг и пытался подняться. В тот же день другой молодой человек разделся и принялся бросаться под автомобили.