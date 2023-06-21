atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Изображение материала

Новосибирцев шокировало нашествие голых мужчин — обострение психоза или флешмоб?

21 июня 2023, 13:09
Фото: Midjourney

«Может это флешмоб»: в Новосибирске объяснили нашествие голых мужчин

Последнее время в Новосибирске наблюдают неадекватных мужчин, которые бегают голышом по улицам и пугают прохожих. Можно было бы списать все на психическое обострение, но обычно оно проявляется весной-осенью. Странные выходки сильного пола в июне объяснила психотерапевт Татьяна Ефанова.

«Это может быть, флешмоб, о котором мы не знаем. Может быть действительно, обострение психических заболеваний, или просто „один ненормальный начал, а остальные подражают“, либо перебрали с алкоголем», — высказалась специалист.

Напомним, на днях жители Бориса Богаткова вызвали спасателей, испугавшись мужчины, который ползал голым по кустам. Он орал и мычал, падал в овраг и пытался подняться. В тот же день другой молодой человек разделся и принялся бросаться под автомобили.

Водители вызвали полицию. С места инцидента мужчину увозили на скорой.

Голый марафонец пробежал по улице Покрышкина в Новосибирске: горожане в шоке
Узнать подробнее

Но больше всего новосибирцев шокировал мужчина средних лет, который вообразил себя марафонцем. Он с табличкой в руках пробежал несколько метров по центру города и абсолютным голым.

Читайте также:
Вес торта в День города Новосибирска хотят подогнать под Книгу рекордовОхранник из Новосибирской области Дмитрий Бродников погиб в зоне СВОВ Новосибирске участники Единого городского выпускного пройдут досмотр на входе
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Голый#Мужчины
Подпишитесь
Почему на установке памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске никто не протестовал
Вчера, 11:49
В Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста
Сегодня, 08:51
«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
Сегодня, 07:57
«Осторожно, черепа!»: на острове Чингис Обское море размывает старинное кладбище
Сегодня, 11:03
Конного духового оркестра Тывы не будет на плац-параде в Новосибирске на Дне города
Сегодня, 08:27
Стало известно, когда Пригожин откроет в Новосибирске школу военкоров
Сегодня, 06:36