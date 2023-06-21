Под Новосибирском нашли шрапнельный снаряд времен ВОВ

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Его нашли жители во время работ в поле вблизи села Алексеевка. После звонка сибиряков на место выехали саперы ОМОН «Сибирь». Они обследовали находку и заключили — это шрапнельный снаряд времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас долгое время пролежал в земле, уже покрылся ржавчиной. Он мог в любой момент взорваться и прикасаться к нему было опасно гражданам.
Специалисты его аккуратно вывезли в безлюдное место и уничтожили.