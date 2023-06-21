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Под Новосибирском нашли шрапнельный снаряд времен ВОВ

21 июня 2023, 13:24
Фото: Росгвардия
Опасный снаряд времен ВОВ нашли под Новосибирском
Саперы Росгвардии съехались в Здвинский район Новосибирской области из-за боеприпаса, который нашли местные жители. Оказалось, снаряд пролежал в земле со времен ВОВ.

Его нашли жители во время работ в поле вблизи села Алексеевка. После звонка сибиряков на место выехали саперы ОМОН «Сибирь». Они обследовали находку и заключили — это шрапнельный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас долгое время пролежал в земле, уже покрылся ржавчиной. Он мог в любой момент взорваться и прикасаться к нему было опасно гражданам.

Специалисты его аккуратно вывезли в безлюдное место и уничтожили.

#Алина Шефер#Снаряд#Боеприпас#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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