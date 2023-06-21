Сибирячки продают коллекцию сахарных пакетиков за полмиллиона рублей

Собирание коллекции началось, когда обе сибирячки были студентками. После учебы девушки ходили в кафе пить чай и обратили внимание на брендированные пакетики с сахаром. Поскольку они были бесплатными, упаковку можно было унести домой. С этого момента и зародилась страсть к коллекционированию.