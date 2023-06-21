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Сибирячки продают коллекцию сахарных пакетиков за полмиллиона рублей

21 июня 2023, 05:34
Фото: 1MI
Сибирячки продают коллекцию сахарных пакетиков

В Новосибирске продают коллекцию сахарных пакетиков за полмиллиона рублей

В Новосибирске появилось необычное объявление. Две сибирячки решили распродать коллекцию пакетиков сахара за полмиллиона рублей.

Как сообщает «КП-Новосибирск», общий вес «сладкого» груза составляет чуть больше полутора килограмм. Причина — уникальность оберток для пакетиков. Продавщицы — Нина Климова и Оксана Копань — собирали коллекцию в течение четырнадцати лет.

Собирание коллекции началось, когда обе сибирячки были студентками. После учебы девушки ходили в кафе пить чай и обратили внимание на брендированные пакетики с сахаром. Поскольку они были бесплатными, упаковку можно было унести домой. С этого момента и зародилась страсть к коллекционированию.

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Нина Климова попросила друзей привозить ей упаковки буквально со всего света. За четырнадцать лет сибирячке подарили пакетики из США, Турции, Испании, Кипра, Кореи и Японии. Кое-что коллекционер собрала сама и с помощью подруги.

Теперь Нина Климова хочет продать коллекцию и надеется на понимающего покупателя, который оценит труд и даст за него достойную цену.

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