В Новосибирске 80 выпускников сдали ЕГЭ-2023 на 100 баллов

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
«Итоги по всем предметам ЕГЭ еще не подведены, но я уже могу сказать, мы опережаем показатели предыдущего года. Максимальные баллы по 2 дисциплинам набрали ученица гимназии „Горностай“ — по русскому языку и литературе, ученица гимназии №1 сдала на 100 баллов русский язык и обществознание, один школьник получил высшие оценки по русскому языку и физике, а другая ученица — по русскому языку и истории», — рассказал Ахметгареев на пресс-конференции ТАСС 21 июня.
По словам главы департамента, 48 стобалльных результатов — это за экзамен по русскому языку. Самым популярным предметом на выбор в 2023 году стало обществознание — 56%. Информатика на втором месте, затем история, физика.
В этом году 763 выпускника получат аттестаты особого образца и золотые медали. По новым правилам, его заслуживают ученики с 5 по всем предметам и сдавшие ЕГЭ по русскому языку и математике на не менее 70 баллов.