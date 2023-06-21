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В Новосибирске 80 выпускников сдали ЕГЭ-2023 на 100 баллов

21 июня 2023, 09:09
Фото: Midjourney
По предварительным данным, 80 выпускников 11 классов школ в Новосибирске имеют 84 стобалльных результата по ЕГЭ. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.
«Итоги по всем предметам ЕГЭ еще не подведены, но я уже могу сказать, мы опережаем показатели предыдущего года. Максимальные баллы по 2 дисциплинам набрали ученица гимназии „Горностай“ — по русскому языку и литературе, ученица гимназии №1 сдала на 100 баллов русский язык и обществознание, один школьник получил высшие оценки по русскому языку и физике, а другая ученица — по русскому языку и истории», — рассказал Ахметгареев на пресс-конференции ТАСС 21 июня.

По словам главы департамента, 48 стобалльных результатов — это за экзамен по русскому языку. Самым популярным предметом на выбор в 2023 году стало обществознание — 56%. Информатика на втором месте, затем история, физика.

В этом году 763 выпускника получат аттестаты особого образца и золотые медали. По новым правилам, его заслуживают ученики с 5 по всем предметам и сдавшие ЕГЭ по русскому языку и математике на не менее 70 баллов.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Школа#ЕГЭ
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