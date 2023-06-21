Ранее в зданиях на Станиславского, 25, 25а и 25/1 располагался новосибирский филиал издательства «Наука». Он был образован в 1963 году, и главным направлением работы было издание научных трудов институтов Сибирского отделения РАН, пишет «РБК Новосибирск». В 2022 году сообщалось о серьезных финансовых проблемах и сокращении части сотрудников издательства.