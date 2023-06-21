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В Новосибирске бывшее издательство «Наука» продано компании-застройщику

21 июня 2023, 03:28
Фото: 2GIS
Здание издательства выгодно расположено вдоль улицы Станиславского
Имущественный комплекс и земельный участок, на котором располагался новосибирский филиал издательства «Наука» продан на аукционе компании, связанной с холдингом «Расцветай»

Победителем аукциона по продаже земельного участка с комплексом знаний на ул. Станиславского, 25 в Ленинском районе Новосибирска стало ООО «Диадема». Компания заплатила за лот 249,2 млн рублей при начальной стоимости 137, 66 миллионов. Земельный участков выгодно расположен на первой линии оживленной улицы Левобережья, отмечалось в описании к аукциону.

Ранее в зданиях на Станиславского, 25, 25а и 25/1 располагался новосибирский филиал издательства «Наука». Он был образован в 1963 году, и главным направлением работы было издание научных трудов институтов Сибирского отделения РАН, пишет «РБК Новосибирск». В 2022 году сообщалось о серьезных финансовых проблемах и сокращении части сотрудников издательства.

По данным системы СПАРК, ООО «Диадема» зарегистрировано в Новосибирске в июле 2022, в качестве сферы деятельности указана деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Генеральным директором компании указан Глеб Половников, а бенефициаром является Владислав Савельев, полностью владеющий компанией.

Савельев единолично владеет ООО «Расцветай Инвест» и многочисленными дочерними фирмами, созданными для строительства жилых комплексов в разных районах Новосибирска. В совокупности он числится учредителем 34 компаний, созданных за последние три года.

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