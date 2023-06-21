Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Победителем аукциона по продаже земельного участка с комплексом знаний на ул. Станиславского, 25 в Ленинском районе Новосибирска стало ООО «Диадема». Компания заплатила за лот 249,2 млн рублей при начальной стоимости 137, 66 миллионов. Земельный участков выгодно расположен на первой линии оживленной улицы Левобережья, отмечалось в описании к аукциону.
Ранее в зданиях на Станиславского, 25, 25а и 25/1 располагался новосибирский филиал издательства «Наука». Он был образован в 1963 году, и главным направлением работы было издание научных трудов институтов Сибирского отделения РАН, пишет «РБК Новосибирск». В 2022 году сообщалось о серьезных финансовых проблемах и сокращении части сотрудников издательства.
По данным системы СПАРК, ООО «Диадема» зарегистрировано в Новосибирске в июле 2022, в качестве сферы деятельности указана деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Генеральным директором компании указан Глеб Половников, а бенефициаром является Владислав Савельев, полностью владеющий компанией.
Савельев единолично владеет ООО «Расцветай Инвест» и многочисленными дочерними фирмами, созданными для строительства жилых комплексов в разных районах Новосибирска. В совокупности он числится учредителем 34 компаний, созданных за последние три года.