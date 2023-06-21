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В Новосибирске общественные туалеты сделают бесплатными в День города

21 июня 2023, 05:49
Фото: 1MI
Туалеты станут бесплатными в День города Новосибирска
Мэрия Новосибирска отменила плату за вход в общественные туалеты в День города. Бесплатно будут пускать 24 и 25 июня.

В мегаполисе на время праздника всего заработают около 60 биотуалетов в парках и скверах, на набережной. Раньше за пользование горожане платили до 50 рублей.

Вице-мэр Анна Терешкова считает, что туалеты в период массовых мероприятий должны быть доступны для всех. Также это поможет защитить от антисанитарии зеленые зоны, пишет BFM-Новосибирск.

Согласно данным с сайта госзакупок, в бесплатных туалетах ежечасно должны проводить влажную уборку. В каждой кабинке обязаны находиться туалетная бумага и другие расходники.

#Алина Шефер#Туалет#День города#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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