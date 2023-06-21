В Новосибирске общественные туалеты сделают бесплатными в День города

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В мегаполисе на время праздника всего заработают около 60 биотуалетов в парках и скверах, на набережной. Раньше за пользование горожане платили до 50 рублей.
Вице-мэр Анна Терешкова считает, что туалеты в период массовых мероприятий должны быть доступны для всех. Также это поможет защитить от антисанитарии зеленые зоны, пишет BFM-Новосибирск.
Согласно данным с сайта госзакупок, в бесплатных туалетах ежечасно должны проводить влажную уборку. В каждой кабинке обязаны находиться туалетная бумага и другие расходники.