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В Новосибирске участники Единого городского выпускного пройдут досмотр на входе

21 июня 2023, 09:46
Фото: 1MI
Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев рассказал, какие меры безопасности примут в рамках проведения Единого городского выпускного «Время первых»-2023. С его слов, на входе школьников будут досматривать на предмет проноса алкоголя и запрещенных предметов.

Единый городской выпускной-2023 пройдет на Михайловской набережной в Новосибирске 23 июня впервые с начала пандемии коронавируса. Школьников ждут концерты, танцы, конкурсы и фуршеты.

Ахметгареев напомнил, что ученикам запрещено приносить на выпускной алкоголь. Чтобы избежать неприятностей, их личные вещи осмотрят.

«На каждом контрольно-пропускном пункте школьников будут досматривать. Так было всегда. Может кто-то по ошибке оставил в сумке нож или пытался пронести запрещенные вещества, то эти предметы изымут. Будут стоять специальные емкости. Но административные меры на месте мы применить не сможем», — пояснил глава департамента образования мэрии.

Также Новосибирска Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что праздник начнется в 17:00, а закончится в 22:00. Всех участников выпускного развезут по районам проживания.

#Алина Шефер#Выпускной#Безопасность#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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