Вес торта в День города Новосибирска хотят подогнать под Книгу рекордов

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
«Мы постараемся подогнать вес торта до 1130 кг. Изначально планировали приготовить торт весом 1030 кг», — доложил Витухин мэру Новосибирска на оргкомитете 21 июня.
Неизменными останутся цифры на торте — 1,3,0, символизирующие 130-летие мегаполиса. Их создадут кондитеры из бисквита.
Торт будет претендовать на рекорд с регистрацией в Книге рекордов России и мира. Каждый гость праздника сможет полакомиться кусочком сладости бесплатно на площадке возле площади Ленина 24 июня.
Напомним, для раздачи торта создадут около 10 пунктов. Их огородят забором, чтобы избежать столпотворения.