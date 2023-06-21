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Вес торта в День города Новосибирска хотят подогнать под Книгу рекордов

21 июня 2023, 10:26
Фото: Сибирское агентство новостей
Вес торта в честь Дня города Новосибирска изменят
Праздничный торт в День города Новосибирска-2023 может стать еще больше. Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин предложил увеличить вес десерта до рекордных 1130 кг.
«Мы постараемся подогнать вес торта до 1130 кг. Изначально планировали приготовить торт весом 1030 кг», — доложил Витухин мэру Новосибирска на оргкомитете 21 июня.

Неизменными останутся цифры на торте — 1,3,0, символизирующие 130-летие мегаполиса. Их создадут кондитеры из бисквита.

Торт будет претендовать на рекорд с регистрацией в Книге рекордов России и мира. Каждый гость праздника сможет полакомиться кусочком сладости бесплатно на площадке возле площади Ленина 24 июня.

Напомним, для раздачи торта создадут около 10 пунктов. Их огородят забором, чтобы избежать столпотворения.

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#Алина Шефер#Торт#День города#День города 2023 в Новосибирске#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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