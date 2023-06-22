Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
30 июля на аэродроме «Мочище» в Новосибирске состоится авиашоу (авиационный спортивный фестиваль «ВИВАТ РОССИЯ»). Участниками мероприятия будут пилотажные группы из разных городов Сибири и не только. Сейчас программа еще не раскрывается, также как и названия групп, участвующих в одном из самых громких шоу.
«Программа мероприятия в данный момент разрабатывается организаторами и находится в процессе подготовки и согласования», — уточнили в запросе Atas.info в министерстве физической культуры и спорта НСО.
Авиационный праздник — это мероприятие, на котором можно увидеть удивительные выступления самолетов и вертолетов. В прошлом году, основными исполнителями стали группы «Барсы» из Сургута, «Русь» из Вязьмы, а также группа «Стрижи». Также выступили пилоты ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и компании «Геликоптер» из Новосибирска.
В рамках авиашоу в 2023 году демонстрировали как ретро-технику, включая бипланы По-2, лёгкие самолеты Як-12 и вертолеты Ми-1, так и современную авиатехнику. Зрители увидели выступления парашютистов, планеристов и клубов сверхлёгкой авиации. Кроме того, организовали пролеты вертолетов «Робинсон R44» с флагами. Отдельно показывали авиатехнику Вооружённых сил России. Вход на мероприятие всегда свободный.