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Дату авиашоу-2023 в Мочище назвало Правительство Новосибирской области

22 июня 2023, 04:41
Фото: с сайта Правительства НСО
Авиашоу - одно из главных событий лета в Новосибирске
Когда будет авиашоу в Мочище в 2023 году, сообщили Atas.info в Правительстве Новосибирской области.

30 июля на аэродроме «Мочище» в Новосибирске состоится авиашоу (авиационный спортивный фестиваль «ВИВАТ РОССИЯ»). Участниками мероприятия будут пилотажные группы из разных городов Сибири и не только. Сейчас программа еще не раскрывается, также как и названия групп, участвующих в одном из самых громких шоу.

«Программа мероприятия в данный момент разрабатывается организаторами и находится в процессе подготовки и согласования», — уточнили в запросе Atas.info в министерстве физической культуры и спорта НСО.

Авиационный праздник — это мероприятие, на котором можно увидеть удивительные выступления самолетов и вертолетов. В прошлом году, основными исполнителями стали группы «Барсы» из Сургута, «Русь» из Вязьмы, а также группа «Стрижи». Также выступили пилоты ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и компании «Геликоптер» из Новосибирска.

В рамках авиашоу в 2023 году демонстрировали как ретро-технику, включая бипланы По-2, лёгкие самолеты Як-12 и вертолеты Ми-1, так и современную авиатехнику. Зрители увидели выступления парашютистов, планеристов и клубов сверхлёгкой авиации. Кроме того, организовали пролеты вертолетов «Робинсон R44» с флагами. Отдельно показывали авиатехнику Вооружённых сил России. Вход на мероприятие всегда свободный.

Авиашоу в 2022 годуАвиашоу в 2022 году
Авиашоу в 2022 годуАвиашоу в 2022 году
Авиашоу в 2022 годуАвиашоу в 2022 году
Авиашоу в 2022 годуАвиашоу в 2022 году
Авиашоу в 2022 годуАвиашоу в 2022 году
Авиашоу в 2022 годуАвиашоу в 2022 году
Авиашоу в 2022 годуАвиашоу в 2022 году
Авиашоу в 2022 году
Фото: с сайта Правительства НСО
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#Эмилия Губарева#Авиашоу#Общество#Город#Новосибирск
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