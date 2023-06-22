Авиационный праздник — это мероприятие, на котором можно увидеть удивительные выступления самолетов и вертолетов. В прошлом году, основными исполнителями стали группы «Барсы» из Сургута, «Русь» из Вязьмы, а также группа «Стрижи». Также выступили пилоты ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и компании «Геликоптер» из Новосибирска.