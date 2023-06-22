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Два бойца из Новосибирской области Гофман и Бродников погибли в зоне СВО

22 июня 2023, 01:11
Фото: 1MI
Мужчины погибли в бою
В администрациях Новосибирской области сообщили о гибели двух бойцов на СВО — Дмитрия Бродникова и Константина Гофмана.

36-летний Константин Гофман, который был стрелком-пулеметчиком погиб на СВО. Прощались с ним 21 июня в поселке Сибирский. После окончания Карасукского железнодорожного училища он прошел срочную службу в Вооруженных силах РФ на должности старшего стрелка-пулеметчика. О нем говорят как о добром и открытом сибиряке с веселым характером.

В Куйбышеве 22 июня в 11 часов состоится прощание с 27-летним Дмитрием Бродниковым, который был призван для участия в спецоперации в октябре 2022 года. Земляки отмечают, что скромный и порядочный Дмитрий всегда готов был прийти на помощь.

Константин Гофман и Дмитрий Бродников Константин Гофман и Дмитрий Бродников
Константин Гофман и Дмитрий Бродников
Фото: фото администраций Купинского и Куйбышевского и районов
Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
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#Эмилия Губарева#Погиб#18+#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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