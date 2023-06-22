Два бойца из Новосибирской области Гофман и Бродников погибли в зоне СВО

36-летний Константин Гофман, который был стрелком-пулеметчиком погиб на СВО. Прощались с ним 21 июня в поселке Сибирский. После окончания Карасукского железнодорожного училища он прошел срочную службу в Вооруженных силах РФ на должности старшего стрелка-пулеметчика. О нем говорят как о добром и открытом сибиряке с веселым характером.